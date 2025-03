Promozione. La Pontremolese è una corazzata. Il Pietrasanta affonda in casa

pietrasanta

PIETRASANTA: Baldini, Laurini, Terigi (60’ Bonini), Da Prato, Bartoli, Ceciarini (54’Moriconi), Szabo, Aquilante (70’ Falorni), Remedi, Mattiello, Della Pina. All. Della Bona.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Vannucci, Scaldarella, Filippi, Cucurnia, Miceli (77’ Aliboni), Grasselli, Mengali, Gazzoli, Ceciarini (70’ Mancini). All. Verdi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Rete: 31’ Ceciarini.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Scaldarella, Miceli, Bartoli.

PIETRASANTA – Prosegue il momento negativo del Pietrasanta che perde per 1-0 contro la Pontremolese la miglior squadra vista quest’anno al Comunale. La formazione di Verdi ha dimostrato di essere al momento la squadra più in forma dell’intero campionato di Promozione. Basti dire che nonostante la pesante penalizzazione di 10 punti in classifica, gli ospiti sono risaliti al terzo posto in classifica. Un’autentica corazzata contro cui è andato a sbattere ieri il Pietrasanta fra le mure amiche.

Il Pietrasanta ha patito l’assenza del faro di centrocampo Biagini, e gli episodi che girano sempre un po’ storto, visto che alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La partita è bella e vibrante sin dalle prime battute le due squadre cercano di vincere. L’equilibrio si rompe al 31’ quando Ceciarini ha un pertugio libero e da posizione defilata trova il destro che vale il vantaggio.

E’ una brutta botta per il Pietrasanta che però nella ripresa rientra con maggiore convinzione. Al 53’ sugli sviluppi di una punizione sembra tutto pronto per il pareggio, ma Remedi non trova il tempo per battere a rete. E’ il momento migliore del Pietrasanta, ma la spinta scema e la Pontremolese potrebbe colpire in contropiede in almeno un paio di occasioni. Gli avanti del Pietrasanta non trovano mai il pertugio giusto, Filippi dietro è un vero baluardo. Il colpo di testa al 83’ di Moriconi che sfiora la traversa è lo specchio del momento storto del Pietrasanta, mentre la Pontremolese ha dimostrato di essere in un periodo magico in cui riesce tutto.

Andrea Bazzichi