Promozione: la presentazione delle sfide di domani. È tutto pronto per il derby del Montalbano

Domani si gioca il derby del Montalbano tra due formazione, la Larcianese e il Lampo Meridien, che arrivano da altrettante sconfitte maturate nei minuti di recupero. La Larcianese torna a giocare dopo un mese al "Cei" dopo le due trasferte consecutive e la gara disputata in "esilio" per i lavori al manto erboso. Dopo la delusione per la sconfitta arrivata al minuto 97 sul campo di San Giuliano (e i relativi strascichi: tre giornate di squalifica al capitano Thomas Porciani, quattro al centrocampista Alberto Marianelli ed una anche mister Maurizio Cerasa) c’è da voltare pagina. Le indicazioni tecniche dalla panchina le darà l’allenatore in seconda Marco Civitelli, tra l’altro ex di turno come il terzino Samuele Lo Russo. Nelle file del Lampo gli ex, oltre al viceallenatore Marco Bartolozzi, sono il difensore Jonathan Del Sorbo, l’attaccante Daniele Mercugliano ed i giovani Lapo e Niccolò Ferrucci. Per quanto riguarda l’infermeria in casa viola torneranno abili l’attaccante Lorenzo Biagioni e il centrocampista Gianmarco Sarti. Il Lampo Meridien, voglioso di riscattare le ultima due brutte prestazioni, scenderà in campo carico, con l’obiettivo di riportar a casa un risultato positivo. L’auspicio comune è che la gara sia seguita da un buon numero di spettatori, come il blasone della sfida impone.

L’undicesima giornata di campionato regala match difficili sia ad Intercomunale Monsummano, che Casalguidi. Gli amaranto, che in settimana hanno sostituito l Jacopo Fanucchi col nuovo allenatore Corrado Scintu, affrontano allo "Strulli" il Pietrasanta capolista. L’incontro contro la prima della classe del girone A non sarà semplice, visto che i biancocelesti hanno uno dei migliori attacchi del campionato. Un match che dirà tanto sul reale stato di forma del team monsummanese. Il Casalguidi, tornato al successo domenica scorsa grazie al 2-0 imposto alla Lunigiana Pontremolese, va a far visita all’Urbino Taccola. I biancorossi hanno una squadra tosta e quadrata, che ha conquistato gran parte dei suoi 15 punti, giocando un buon calcio, e mettendo in difficoltà le migliori formazioni del girone A.

Infine c’è il Valdinievole Montecatini, concentrato a continuare la strada dei risultati positivi. Ospite di giornata il San Marco Avenza. che in classifica lo segue a ruota e che arriva dal pari interno col Marginone. In casa termale è tornato l’ ottimismo ed il recente tre a tre di Firenze sta dando la motivazione giusta a credere di mettere in cantiere qualcosa di positivo. "Ai ragazzi chiedo più ritmo, più movimento – dice mister Fabbri –: col San Marco vogliamo vincere anche per staccarlo in classifica, ma anche se è una squadra che segna poco ha tre attaccanti importanti che ti possono mettere in difficoltà, quindi ci vorrà attenzione. Tra i nostri rientrano Rinaldi, Fanti e forse Lucchesi, mentre per Lazzari, Ghimenti e Fedi decideremo all’ ultimo momento. Sono certo che usciremo da questa situazione: la squadra sta crescendo e chi scenderà in campo saprà quello che deve fare, non possiamo lasciare altri punti per strada".

Massimo Mancini

(coll. Incerpi-Lo Iacono)