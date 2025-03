Promozione. La Real Cerretese adesso ci crede. La promozione è sempre più vicina

Real Cerretese 1 Pietrasanta 0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere, Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Pieri, Scaranna. All.: Petroni

PIETRASANTA: Citti, Laurini (89’ Da Prato), Terigi, Ceciarini, Bartoli (64’ Sessa), Laucci (82’ Della Pina), Szabo (79’ Bertozzi), Aquilante, Remedi, Biagini, Falorni (50’ Mattiello). A disp.: Baldini, Adami, Bonini, Romanelli. All.: Della Bona

Arbitro: Giannini di Pontedera

Rete: 73’ Nieri

CERRETO GUIDI – Capolavoro Real Cerretese. La certezza matematica ancora non c’è, ma con la vittoria nello scontro diretto contro il Pietrasanta i ‘medicei’ hanno messo una seria ipoteca sulla promozione in Eccellenza. Con questi tre punti, infatti, la squadra di Petroni sale a quota 60 portando a nove lunghezze il vantaggio sui versiliesi e a dieci quello sul San Giuliano, che virtualmente potrebbe però essere a meno sette visto che gli è stata rinviata la gara di sabato scorso a Forte dei Marmi per il maltempo. In ogni modo, con sole altre tre giornate da disputare, capitan Melani e compagni sono ormai veramente ad un passo dal traguardo. E sarebbe davvero un risultato incredibile per una squadra che rispetto alle altre due rivali ha potuto usufruire di un budget nettamente inferiore ed una rosa decisamente più corta che ha costretto Petroni a dover utilizzare spesso gli stessi undici (contro il Pietrasanta addirittura nessun cambio). Ma torniamo al match, che gli ospiti, come era prevedibile, hanno approcciato con determinazione, costretti di fatto a vincere per continuare a sperare nella salvezza diretta, ma senza mai rendersi realmente pericolosi dalle parti di Battini. Dal canto suo, la Real Cerretese ha giocato con la solita organizzazione, venendo premiata a circa un quarto d’ora dalla fine quando Bouhafa pesca l’inserimento centrale di Nieri, il quale appena entrato in area calcia contrastato da due difensori, il pallone si impenna ed assume una beffarda traiettoria che scavalca Citti leggermente fuori dai pali. Nel finale, poi, vano più vicini i padroni di casa al raddoppio in contropiede, che non il Pietrasanta al pari.