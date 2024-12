Promozione. La Real Cerretese realizza il terzo centro

Real Cerretese

3

Firenze Ovest

2

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Bargellini (80’ Tramacere), Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa (80’ Monti), Nieri. All: Petroni

FIRENZE OVEST: Soccodato, Sottili (61’ Defelice), Chiariello, Piazza (64’ Muho), Marghi, Ciofi, Baluganti, Angiolini (68’ Manetti), Petracci, Marrani (68’ Taoufik), Giannini (78’ Ermini). All: Creanza

Arbitro: Manduzio di Livorno

Reti: 20’ Bouhafa; 29’ e 60’ Melani; 45’ Giannini; 88’ Taoufik

CERRETO GUIDI – Terza vittoria di fila e vetta a meno due per la Real Cerretese, che regola 3-2 in casa il Firenze Ovest. Le reti di Bouhafa e Melani indirizzano la gara in favore dei ‘medicei’ tra il 20’ e il 29’, ma proprio allo scadere del primo tempo una disattenzione permette agli ospiti di tornare in partita con Giannini. Ancora Melani al 60’ ristabilisce le distanze, poi il definitivo 3-2 del subentrato Taoufik nel finale serve solo a prolungare di qualche minuto la sofferenza dei tifosi cerretesi.