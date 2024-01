Promozione. La Real Cerretese vuole la vetta. Riscossa è lo scopo del Montelupo

Ci eravamo lasciati con un pareggio nello scontro al vertice di Viareggio e un immeritato ko a Grosseto contro il Belvedere. Per tanto, oggi alle 14.30, Real Cerretese e Montelupo scenderanno in campo con obiettivi diversi ma estremamente importanti. Partiamo dai biancoverdi medicei, che nel girone A di Promozione riprenderanno dopo la sosta ospitando il Dicomano. Sulla carta una gara in cui gli uomini di Petroni partono largamente favoriti: gli ospiti sono quartultimo con 13 punti, ma ben 9 di questi sono arrivati in trasferta, dove per altro è reduce da 2 vittorie consecutive senza subire reti. Mister Petroni ritrova bomber Bouhafa, grande assente a Viareggio per squalifica, e vincendo la sua squadra potrebbe balzare momentaneamente al comando visto che la gara Casalguidi-Viareggio è già stata rimandata a mercoledì prossimo per l’allerta meteo.

Passando al girone B, invece, il Montelupo deve ripartire dall’ottima prestazione di Grosseto, dove il ko contro il Belvedere è stato propiziato soprattutto dagli episodi, comprese alcune decisioni arbitrali alquanto rivedibili. Al Castellani arriva l’Invictasauro, che con i suoi 22 punti precede di 5 lunghezze gli amaranto. Tra l’altro i maremmani hanno costruito la propria classifica proprio in trasferta, dove vantano finora un bilancio di 4 vittorie e un pari in 7 gare, ma soprattutto con appena 3 reti incassate. Per l’occasione, però, mister Lucchesi dovrà fare a meno degli squalificati Marrazzo e Garunja, fermati rispettivamente per quattro e un turno.