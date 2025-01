Promozione. La Sansovino di Chini cerca conferme

Operazione fuga. La Sansovino che oggi alle 14.30 sarà di scena a Pontassieve mette nel mirino i tre punti per aumentare l’attuale divario di cinque punti dal Casentino Academy, secondo in classifica, impegnato in casa contro il Luco. Oltre alle partite che interessano l’alta classifica c’è da segnalare l’incrocio da brividi in coda dove il Subbiano terzultimo deve fare risultato contro il fanalino di coda Torrita davanti al proprio pubblico per allontanare ulteriormente la posizione più scomoda della classifica. Intanto il Viciomaggio, penultimo, riceverà il Fiesole. Per il Montagnano di Giusti c’è da cancellare la parola crisi contro l’Audax Rufina e provare a riallungare in classifica verso acque più tranquille. Per l’Alberoro trasferta in casa del San Piero a Sieve contro una delle migliori compagini dell’intero girone. In programma figurano anche Alleanza Giovanile Dicomano-Chiantigiana oltre a Pienza-Settignanese.