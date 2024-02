Promozione, la vice capolista non si ferma. MandolfoMarotta generoso ma il Moie vola

MOIE

2

ATL . MONDOLFOMAROTTA

0

MOIE : Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (45’ st Serantoni), Balducci, Marini, Sassaroli (40’ st Pandolfi), Mosca, Pieralisi (27’ st Rossetti), Costantini, Druzhbliak (5’ st Paolucci). All. Rossi.

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli (45’ st Bartoletti), Tiriboco, Orciani, Morganti, Tamburini, Rosati, Marino, Marconi, Paolini (45’ st Bertarelli), Pantaleoni (25’ st Tomucci), Braganti (35’ st Cordaro). All. Sartini.

Arbitro: Santoro di Pesaro.

Reti: 20 pt Pieralisi, 35’ st Paolucci.

Il Moie Vallesina non si ferma più. La squadra di Rossi, in casa, contro l’Atletico Mondolfo-Marotta incassa la sesta vittoria consecutiva e si posiziona in solitaria al secondo posto, dietro solo al Fabriano Cerreto distante un punto. I locali si sono imposti per 2-0 al termine di una bella sfida, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Nel primo tempo il Moie si esprime su buoni livelli con il MondolfoMarotta che studia bene l’avversario e attende, cercando di sfruttare eventuali disattenzioni. La gara si sblocca al 20’ con Pieralisi che raggiunge così quota 8 gol in 7 partite con la maglia rossoblù, piazzandola molto bene su punizione dai 25 metri, con il portiere che non può nulla e la palla che va in rete. Gli ospiti falliscono il pari (bella parata di Anconetani). Nella ripresa il Moie raddoppia al 35’, pochi secondi dopo che l’arbitro ha annullato un gol proprio ai padroni di casa per fuorigioco. Il 2-0 è di Paolucci, classe 05 in grande spolvero in questa stagione e subentrato a Yuri nel corso del match. La sfida si conclude con il Moie in avanti e con Pandolfi che sfiora il 3-0.