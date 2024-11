Promozione. L’allenatore del Vismara Fulgini:: "Che impresa battere la Jesina»

Due le squadre al comando nel girone A di Promozione: il Vismara e la Fermignanese. Al secondo posto la Jesina (a meno 1) e al terzo il Marina e il Tavullia Valfoglia (entrambe a meno 4). Prima sconfitta stagionale per la Jesina. Dopo 12 partite tra la vetta e la coda, dove staziona l’Appignanese, la differenza è di 17 punti. Da ieri la Biagio Nazzaro ha in Gianluca Fenucci il suo nuovo allenatore, sostituisce mister Piaggesi.

Sesta vittoria stagionale e terza consecutiva per il Vismara ad Appignano. "Bravi i ragazzi – commenta il trainer dei pesaresi Pierangelo Fulgini – non era facile contro una squadra affamata di punti, ma siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo con intensità, qualità e coraggio segnando 3 gol di ottima fattura e legittimando un’importante vittoria".

Vittoria importante con Jesi del Gabicce Gradara il cui bomber Torsani (sei gol) dedica le due reti "a mia madre, mi godo la doppietta e questo successo meritato per la qualità del gioco ed il carattere che abbiamo dimostrato. Dopo lo 0-2 abbiamo avuto la reazione da grande squadra, di carattere, e abbiamo ribaltato il match. Ci voleva dopo la sconfitta beffa di Marina. Riguardo il gol del 3 a 2 ci ho creduto, dopo il rimpallo sul rinvio del portiere ho corso come un velocista per arrivare primo su quel pallone e depositarlo in rete". Aggiunge il ds Gabriele Magi: "Questa vittoria su una big come la Jesina ci deve rendere orgogliosi e darci maggiore consapevolezza nelle nostre qualità". Bellissimo il derby tra Villa San Martino e S.Orso vinto dai locali, sempre più in alto.

Il successo del Tavullia Valfoglia contro la Fermignanese è commentato dal dg Rossi: "Tre punti fondamentali, ne avevamo davvero bisogno. Partita tosta, tirata e maschia ma decisamente corretta, nella quale siamo stati davvero bravi a capitalizzare le occasioni. Contro una forte squadra come quella di Pazzaglia dovevamo mettere in campo tanta determinazione e sacrificio. Ci siamo riusciti di squadra e di conseguenza abbiamo meritato".

Pari e patta tra Pergolese-Moie Vallesina. "Peccato per il risultato – spiega il mister della Pergolese Guiducci – siamo stati raggiunti all’87’ con la partita in mano. Nel primo tempo approccio importante e con tante occasioni ma un solo gol. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, avevamo speso molto nel primo tempo e alcuni giocatori non erano al top della condizione. Avevamo la partita in gestione, peccato, mancava poco per poter incamerare i tre punti. Alla squadra non si può rimproverare nulla, il nostro primo tempo è stato di alto livello.

Un punto a testa tra Lunano e Marina. "Partita combattuta – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – loro forse hanno avuto qualche occasione da gol in più di noi ma il pallino del gioco è quasi sempre stato in mano a noi. Il Marina era privo di due elementi fondamentali come Rossetti e Daidone, da noi tornava il capitano Mazzoli dal primo minuto. Alla fine il pareggio è il risultato giusto ottenuto contro una grande squadra. Complimenti ai ragazzi e al mister per aver preparato bene la partita e per essere scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Ieri il giocatore Simone Portogallo ha comunicato alla società di voler intraprendere un percorso calcistico diverso, pertanto non farà parte della rosa del Lunano Calcio per il proseguo della stagione".

Coppa Marche. Per la terza giornata della Coppa Marche di Prima categoria è in programma la partita Ostra Vetere-Peglio: oggi alle 21 a Corinaldo, arbitra Francesco Ballarò di Pesaro. Riposa l’Atletico Mondolfo 1952. La classifica dopo le prime due giornate: Peglio 3, Atletico Mondolfo 1, Ostra Vetere 1. Al Peglio quindi basterà un pareggio per passare il turno. Il Peglio è l’unca compagine rimasta in questa competizione.

Amedeo Pisciolini