Promozione. L’Atletico Maremma impegnato nei quarti di Coppa

Dopo la sconfitta nel big match di domenica l’Atletico Maremma è pronto a tornare in campo. Oggi infatti la formazione di Fabio Lorenzini è attesa dalla Coppa Italia di Promozione. I rossoverdi alle 14.30 al "Combi" di Albinia affronteranno per i quarti di finale della competizione il San Miniato Romaiano in un match che vede i maremmani partire con i favori del pronostico. Una grande occasione per Coli e compagni che in caso di passaggio del turno giocherebbero la semifinale ancora tra le mura amiche. L’occasione è ghiotta sia per avanzare in coppa, sia per dimenticare il ko di domenica col Belvedere.

Gli avversari dei maremmani domenica nel primo turno di campionato del 2025 hanno perso 4-2 sul campo del San Miniato Basso. Il primo tempo si era chiuso 2-0 con i gol di Vanni e Campolmi. Ficarra a inizio ripresa chiudeva i giochi e Dussol calava il poker. Nel finale Faraoni e Baldini in rapida successione rendevano meno amara la sconfitta. In classifica gli avversati dell’Atletico Maremma sono penultimi con 11 punti. Questo il quadro dei quarti di finale: Atletico Maremma-San Miniato Romaiano; San Giuliano-Valdinievole Montecatini; Sansovino-Alberoro; Real Cerretese-Fiesole.