Promozione. Lattanzi: "La sorpresa è il Casette Verdini»

"Stiamo facendo molto bene, ma non sarà facile difendere il primato tra infortuni e assenze". Roberto Lattanzi, allenatore della capolista Casette Verdini, commenta il girone B di Promozione. "Non prendiamo gol da 7 gare e non abbiamo perso, ma adesso arriva la parte più difficile". La società ha preso l’attaccante Riccardo Cuccù per dare più scelta al tecnico e arricchire l’organico. "Lo avevamo cercato in estate, poi non si era fatto più nulla per problemi di lavoro. Il ragazzo non si allena da tempo e adesso dobbiamo prima di tutto rimetterlo a posto. Il suo arrivo è importante per i problemi derivanti da infortuni e per la necessità di allargare la rosa".

Il Casette Verdini è in testa con 21 punti, una lunghezza dietro c’è il Trodica, a quota 19 c’è il Porto Sant’Elpidio, mentre Azzurra Colli e Palmense hanno 15 punti. "Il campionato – dice Lattanzi – è quello che ci aspettavamo con il Trodica, il Porto Sant’Elpidio e l’Azzurra Colli in alto, sono indietro Sangiorgese e Aurora Treia. Noi siamo un po’ la sorpresa". La vetta potrebbe fare cambiare idea e programmi. "Rimangono quelli di inizio stagione. Siamo partiti con l’obiettivo di consolidare la permanenza nella categoria e rimane quello. Fa chiaramente molto piacere essere davanti, ma sarà complicato mantenere certi ritmi".

C’è anche da dire che nel tempo le gli avversari cambiano registro quando di fronte hanno la capolista. "È così, gli altri adesso ci affrontano in modo differente. Prendiamo per esempio la gara con il Montegiorgio quando siamo riusciti a fare gol nella parte finale del primo tempo, prima la gara era stata equilibrata con un avversario molto accorto sul piano difensivo. In queste condizioni non è semplice trovare la via della rete, è una difficoltà in più a cui stiamo cercando di adattarci nella maniera migliore possibile"