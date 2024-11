Promozione. Le biancorosse timbrano 5 volte e il Sala Bolognese va al tappeto

Cinque volte a bersaglio per lasciare a secco il Real Sala Bolognese. Prova convincente del Rimini nell’ottava gara di campionato. Le biancorosse di mister De Angelis non hanno lasciato scampo alle avversarie con le reti realizzate da Mauri, Zangheri, Novembrini, Quercioli e Iannotti. Un successo che permette al Rimini di salire al secondo posto in classifica. Rimini: Blatti, Buda, Pozzi, Protti, Mauri, Quercioli, Zazzeroni, Zangheri, Novembrini, Mariotti, Iannotti. A disp. Vicini, Fornari, Morelli, Spadazzi, Celeschi, Pesaresi, Giunta, Lazzaretti. All. A. De Angelis.

Promozione (8ª giornata): Granata-Pgs Smile 0-8, Hic Sunt Leones-Centro polivalente Limidi 2-0, Rimini-Real Sala Bolognese 5-1, Sporting Scandiano-Sammartinese 1-2. A riposo Femminile Riccione squadra B.

Classifica: Sammartinese 15; Rimini, Pgs Smile, Sporting Scandiano 12; Real Sala Bolognese 9; Hic Sunt Leones 6; Centro polivalente Limidi, Granata 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 7.