Promozione Lunano e Gabicce è il big match

Oggi in Promozione si giocano sette anticipi (14,30).

Lunano-Gabicce Gradara. "Gara spartiacque per entrambe – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – loro in caso di vittoria salirebbero notevolmente in classifica a 14 punti, per noi invece i tre punti significherebbero lasciare le zone base della classifica. Sarà anche un banco di prova per vedere se i ragazzi confermeranno l’ottima prestazione di Jesi e metteranno in campo ancora l’ottimo lavoro svolto in settimana da mister Manfredini. Di sicuro la squadra avrà bisogno del sostegno di tutti e il paese non la deluderà di certo". L’allenatore ospite Capobianco dice:" Il gruppo (foto l’attaccante Torsani) è forte e unito, confido che questo successo ottenuto contro l’Appignanese ci dia nuova linfa. Riguardo il Lunano la sua classifica è bugiarda, la squadra sta crescendo, ha un attacco pericoloso con Diomede e Pagliardini, e Manfredini è un bravo allenatore. L’inserimento dell’esperto difensore Leandro Carubini ha prodotto subito frutti: a Jesi il Lunano ha mantenuto la porta inviolata. Loro cercheranno di vincere in tutte le maniere giocando in casa, noi non dovremo cadere nelle loro trappole e fare una partita propositiva come è nelle nostre corde colpendo il Lunano nei suoi punti debol". Arbitra Simone Malascorta di Jesi.

Tavullia Valfoglia-Marina. "Contro il Marina una partita facile da leggere ed interpretare – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi –. Per raccogliere punti bisognerà evitare certi errori. Oltre a questo sarà necessaria tanta grinta, determinazione e concentrazione perché l’avversario di turno lo richiede ed i punti, ad un terzo del campionato incominciano ad avere un valore importante. Speriamo di recuperare qualche acciaccato". Arbitra Leonardo Del Piccolo di Pesaro.

Vigor Castelfidardo-Fermignanese. L’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia così presenta il match:" Partita complicata in un campo sintetico contro una squadra che viene da sei risultati utili. Noi abbiamo alcuni giocatori con problemi fisici ma ho grande fiducia in chi scenderà in campo e sono convinto che farà una grande partita". Arbitra Ciccioli di Fermo.

Vismara 2008-Sassoferrato Genga. "In questo campionato non ci sono partite dove ci si può distrarre – sottolinea il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – ogni avversario ha dei valori e anche il Sassoferrato che viene da un’importante vittoria è temibile e quindi bisogna affrontarlo con la massima concentrazione...e questa per noi è un’occasione per vedere a che punto è la nostra maturità". Arbitra Michele Cesca di Macerata.

Villa San Martino-Moie Vallesina. "Altro avversario di primo livello – spiega il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – il Moie si è rafforzato rispetto all’anno scorso, soprattutto nella fase offensiva e stanno ritrovando risultati. Noi abbiamo qualche defenzione ma nel gruppo c’è unione e una grande voglia di rivalsa. Sarà una bella partita". Arbitra Gianluca Persichini di Macerata.

Barbara Monserra-S.Orso 1980. Il Sant’Orso vorrebbe riscattarsi dalla sconfitta casalinga contro la Vigor Castelfidardo ma sa che dovrà spendere tutte le energie per portarsi a casa un risultato utile in quanto i locali sono di quelli tosti anche perché hanno necessità di portare legna in cascina. Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Appignanese-Biagio Nazzaro. Padroni di casa vogliosi di abbandonare l’ultimo posto della classifica. Arbitra Ciro Santoro di Pesaro.

Pergolese-Jesina (domani alle 15). "Partita molto difficile – spiega l’allenatore della Jesina Mirco Omiccioli – la Pergolese è squadra molto aggressiva e compatta che concede poco agli avversari perciò non dovremo sbagliare l’approccio alla gara e per fare risultato si dovrà sfornare una grande prestazione". Arbitra Lorenzo Paoletti di Fermo.

Amedeo Pisciolini