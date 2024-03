Promozione: l’unica gara saltata nel girone C per maltempo. Casumaro-Felsina slitta al 20 marzo

casumaro

: Saccenti, Testoni, Lazzarin, Minarelli, Benini, Ribello, Cresta, Daniel, Guernelli, Barbieri, Nicoli. A disposizione Manfredini, Pencarelli, Grassilli, Borsari, Rimondi, Corazzari, Vinci, Bellodi, Amadelli. All. Nardiello.

FELSINA: Farnè, Grande Andrea, Donvito, Frau, Brandamura, Magli, Caniato, Betti, Zaccherini, Satalino, Crisci. A disp. Bertocchi, Anania, Cordoni, Grande Matteo, Gozzi, Figliomeni, Scarpati, Trombini, Gentilini. All. Regno.

Arbitro: Jacopo Tamburini da Forlì.

La partita del Casumaro con il Felsina è stata l’unica del girone C a essere stata rinviata ieri per maltempo, mentre sono state ben otto nel girone B, che annovera squadre delle vicine province di Bologna e di Modena.

"Era impossibile giocare, l’arbitro ha constatato che il terreno di gioco era inagibile, non c’erano le condizioni per giocare, era a rischio l’incolumità dei giocatori – commenta il direttore generale rossoblù Fabio Montosi –. La gara sarà recuperata con ogni probabilità il 20 marzo, la speranza è che in questo lasso di tempo di migliorare le condizioni dei condizioni in via di recupero e di quelli infortunati: Vinci, Ginesi, Faggioli".

Intanto è stata fissata al 27 marzo la data di recupero del turno di Prima Categoria girone F rinviato una settimana fa sempre per maltempo, mentre il 20 si giocherà il match di Coppa di Prima Categoria tra Real Casalecchio e Gallo, unica ferrarese rimasta in corsa.

