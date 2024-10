Promozione Magra Azzurri e Beverino, che poker

Nella quarta giornata del campionato di Promozione dilagano il Beverino sul Rapallo e il Magra Azzurri sulla Tarros Sarzanese. Bene anche il Don Bosco, vittorioso sui cugini del Levanto. Pareggiano il Canaletto e il Follo, mentre perde la Forza e Coraggio. Il dettaglio.

Canaletto-Caperanese 0-0

Zero reti e un palo colpito per parte. Tra i canarini è Pedaci a botta sicura a non avere fortuna. All’87’ viene espulso Amine. Don Bosco-Levanto 1-0

Rete: 94’ Salku

Il derby si accende nel finale con il colpo di testa vincente di Salku e con il miracolo di Stano che salva il risultato.

Follo-Sammargheritese 1-1

Reti: 66’ Franceschini, 89’ Massaro.

Al 66’ sugli sviluppi di un’azione manovrata Franceschini sul secondo palo firma l’1-0. All’89’ risponde Massaro con una conclusione al sette.

Beverino-Psm Rapallo 4-1

Reti: 32’ Gallio (R), 37’ rig. Lunghi (B), 66’ Cupini (B), 78’ Lertola (B), 90’ Benmoumen (B).

Goleada del Beverino che prima passa in svantaggio e poi reagisce alla grande con Lunghi dal dischetto, con Cupini su azione personale e con Lertora e Benmoumen, bravi a sfruttare due buoni traversoni.

Magra Azzurri-Tarros S. 4-1

Reti: 25’ Giannini (M), 62’ Bojang (M), 64’, 91’ Fagandini (M), 76’ Petriccioli (T)

Il Magra Azzurri affonda la Tarros con Giannini, che scatta sul filo del fuorigioco, con l’incornata di Bojang e con la doppietta di Fagandini. Il gol della bandiera degli ospiti, in dieci per l’espulsione di Musetti, lo segna Petriccioli. Panchina- Forza e Coraggio 1-0 Marcatori: 21’ Picasso A decidere l’incontro è il gol al 21’ di Picasso dal limite dell’area. Gli ospiti provano a pareggiare con Lissoufi, Mattioli e Bianchi, ma il risultato non cambia.

Ilaria Gallione