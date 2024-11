Promozione Marsigli: "Tre punti fondamentali"

In Promozione allunga la Fermignanese (prima con 20 punti), segue la Jesina con 17, mentre il Tavullia Valfoglia scemde al terzo posto con 16 punti).

La capolista Fermignanese fa quaterna sulla ruota del Villa San Martino: "La squadra ha affrontato la gara nel migliore dei modi – dice il team manager Rossi – si vedeva già durante gli allenamenti in settimana la grande voglia di riscatto. Sono molto contento, la strada è giusta".

Vittoria importante per il GabicceGradara contro l’Appignanese. Il presidente Gianluca Marsili commenta: "I tre punti erano fondamentali e ci consentono di preparare le prossime due partite in trasferta con Lunano e Marina più sereni. Altre volte abbiamo fatto meglio sul piano del gioco, ma abbiamo raccolto meno. Ci teniamo stretti i tre punti. Ce li meritavamo. Vittoria sofferta e bella. Abbiamo dei grandi valori nella rosa, non deve essere un alibi il fatto di non essere stati mai al completo perché sarà successo anche alle altre squadre; invece dico che dobbiamo credere di più nelle nostre possibilità e avere più determinazione".

Buon punto quello del Vismara contro la Biagio Nazzaro. "Portare via punti a Chiaravalle non è mai facile – commenta il mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini – anche se a pochi minuti dalla fine stavamo vincendo, ma dobbiamo riconoscere che non è stata una delle nostre miglior prestazioni, per cui il pari, anche se raggiunto quasi allo scadere dalla Biagio Nazzaro e che ci lascia un po’ d’amaro in bocca, sia giusto e che ci serva da lezione per gestire al meglio certe situazioni". Buono anche il punto della Pergolese in quel di Marina: "Buon pareggio, per come si era messa potevamo portare via qualcosa di più – dice il trainer della Pergolese Max Guiducci –. Il punto fa morale e allunga la striscia positiva, importante era muovere la classifica". Dopo 5 sconfitte è arrivato un risultato positivo per il Lunano. "La partita con la Jesina è stata preparata molto bene dal mister – spiega il diesse del Lunano Dominici – è stata molto dura con tantissimi falli e interruzioni, ma anche con qualche bella azione. I ragazzi hanno fatto veramente una bella gara, lottando fino all’ultimo e soprattutto concedendo poco e niente all’attacco della Jesina con Tittarelli e Cordella. Per noi è un pareggio fondamentale in casa di una titolata alla vittoria". Sconfitta casalinga per il Sant’Orso di mister Vergoni con la Vigor Castelfidardo (gol di Nasif). Sconfitta esterna a Moie per il Tavullia Valfoglia (1-0).

La squadra della settimana. 1)Sollitto (Marina), 2) Liera (Lunano), 3)Santi (Fermignanese), 4)Coltorti (Barbara Monserra), 5)Rebiscini (Pergolese), 6)Silvestri (Sassoferrato Genga), 7)Bastianoni (S.Orso). 8)Morelli (Tavullia Falfoglia), 9)Torsani (Gabicce Gradara), 10)Casagrande (Biagio Nazzaro), 11) Montanari (Vismara). All. Manfredini (Lunano). Arbitro Ballarò di Pesaro (Marina-Pergolese).

Amedeo Pisciolini