Promozione. Marsili avvisa il GabicceGradara: "Il Vismara è un leone ferito»

Agganciato il quarto posto per la prima volta in stagione (30 punti) il Gabicce Gradara del presidente Gianluca Marsili domenica allo stadio Magi (ore 15) incontrerà il Vismara, che lo sopravanza, assieme alla Jesina, di due lunghezze (32).

Presidente Marsili è iniziata la seconda parte della stagione, alle porte c’è un big match, quali sono le sue considerazioni e i suoi obiettivi?

"In estate abbiamo allestito un organico di valore come del resto la stagione precedente in cui purtroppo, per una serie di ragioni imprevedibili come spesso succede nel mondo del calcio, a sorpresa ci siamo invece trovati coinvolti nella bagarre salvezza. Vogliamo consolidare per prima cosa questa posizione importante tenendo alle spalle altre rivali ambiziose e di qualità. Il nostro obiettivo minimo sono i playoff, ma abbiamo le carte in regola per fare ancora meglio e sarà il campo a dare come sempre l’ultima parola".

Lungo il cammino avete inserito altri giocatori importanti...

Si sono create le condizioni per rimodellare la rosa e rinforzarla e le abbiamo colte. Con l’attaccante Barattini, che inseguivamo da tempo, abbiamo trovato il partner ideale di Torsani; Rapagnani ci garantisce oltre che esperienza maggiore fisicità in mezzo al campo; Montagnoli, stante l’indisponibilità di Costantini, è il rinforzo ideale per assicurare sul fronte offensivo qualità e fantasia. Nella prima parte di stagione abbiamo avuto infortuni a più riprese con periodi di assenza significativi e chi ha giocato ha fatto in pieno la sua parte. Contestualmente i nostri under si stanno confermando i migliori del girone e la società è orgogliosa di quanto sta facendo e della bontà del lavoro svolto dal nostro settore giovanile. Crediamo di avere operato al meglio rimanendo ancorati al budget stabilito. Il Gabicce Gradara ha affidato a mister Capobianco una rosa lunga e affidabile".

Un giudizio su Capobianco allenatore?

"Dopo la complicata salvezza della stagione scorsa, sta svolgendo un ottimo lavoro con grande passione e dedizione. Trasmette alla squadra nel modo giusto grinta e motivazioni. Per lui è una palestra importante, siamo convinti che saprà far rendere la squadra al meglio". Passiamo al match con il Vismara, come lo vede?

"E’ un leone ferito il Vismara (viene da 2 sconfitte ndr) e dunque ancora più temibile. E’ una formazione bene allenata, che ha trovato un ottimo equilibrio tra giovani ed esperti; da piacevole sorpresa è diventata una realtà importante con cui fare i conti. Per il Gabicce Gradara è una sfida che ha in sé grandi motivazioni e dunque da affrontare con il coltello tra i denti e personalità. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra di alta classifica".

Dove deve migliorare il Gabicce Gradara?

"Nella gestione della partita, sotto il profilo dell’intensità soprattutto. In campo dobbiamo avere maggiore consapevolezza della nostra forza".

Amedeo Pisciolini