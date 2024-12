Promozione. Massa Valpiana e Atletico. Ne resterà solo una

Ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione per due formazioni maremmane.

Oggi alle 14.30 Massa Valpiana e Atletico Maremma si affrontano per ottenere il pass per accedere alle migliori otto del torneo regionale che apre le porte poi alle finali nazionali. Sfida incerta e molto difficile da decifrare visto come le due squadre sono ottimamente allestite e stanno disputando entrambe un grande campionato.

Il Massa Valpiana di Madau è terzo in classifica, mentre la squadra allenata da Fabio Lorenzini (nella foto) è seconda in classifica all’inseguimento del Belvedere Grosseto. Oggi le due formazioni probabilmente risparmieranno qualche giocatore, utilizzando un po’ di turnover.

Questo il programma degli ottavi di finale: Luco-Fiesole, Massa Valpiana-Atletico Maremma, Chiantigiana-Alberoro 1977, Marginone 2000-Valdinievole Montecatini, Montelupo-Real Cerretese, San Giuliano-Lunigiana Pontremolese, San Miniato-Saline, Sansovino-Pontassieve.