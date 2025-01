Promozione. Mesola raggiunto al 90esimo. Valsanterno a un solo punto

Bentivoglio

1

Mesola

1

BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti, M. Marchesi, Callegari, Ribello, M. Marchesi, Mezzetti, D’Errico, Raspadori, Fiorentini, Santaniello. All.: Evangelisti.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Biolcati, Paganini, Marcolini, Guariento, Mantovani, Neffati, Allegrucci, Cantelli, Davo. All.: Cavallari.

Arbitro: Nid Bella di Bologna.

Reti: 70’ Allegrucci (M), 89’ Fiorentini (B).

Pareggio fra Bentivoglio e Mesola, nella sfida valida per la diciottesima e prima giornata di ritorno. Le due squadre arrivano al match separate da sole 6 lunghezze in classifica, con i padroni di casa del Bentivoglio a quota 31 e reduci dalla vittoria sul Masi Voghiera nell’ultimo turno prima della sosta. Gli ospiti del Mesola invece arrivano al match da campioni di inverno a quota 37 e reduci dalla vittoria sul campo del Petroniano. Prima frazione di gara equilibrata, con nessuna delle due squadre che riesce a imporre il proprio gioco sull’altra e nessuna grande occasione. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, che prendono sempre pių campo con il passare dei minuti. Al minuto 25 su un’imbucata dalla trequarti viene lanciato a rete Davo, che a tu per tu con Lipparini lo scarta ma a botta sicura prende la traversa. Al minuto 30 ancora Mesola: dopo un’azione avvolgente, Davo prende la linea di fondo e mette in mezzo per Allegrucci, che si libera della marcatura e da posizione favorevole insacca l’1-0. Nel finale non la chiude il Mesola, con Neffati prima e Davo poi, che non riescono a inquadrare lo specchio della porta dall’interno dell’area. Al novantesimo recupera palla e riparte in contropiede il Bentivoglio, con Raspadori che entra in area avversaria e viene steso, guadagnando cosė un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Fiorentini, che non si lascia ipnotizzare da Calderoni e insacca con un bacio al palo la rete del definitivo 1-1 allo scadere. Un punto a testa per le due squadre, con il Bentivoglio che sale a quota 32, mentre gli ospiti del Mesola rimangono in testa al campionato a quota 38, perdendo però terreno sulle inseguitrici.