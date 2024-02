Promozione. Monsummano anticipa. Domani tocca alle altre

La Promozione nostrana si appresta a tornare in campo, con in testa una Larcianese che – pur senza giocare – ha fatto un bel balzo in avanti in classifica. Dopo la vittoria a tavolino sancita dalla Federazione, in merito al reclamo che la società viola aveva fatto dopo la partita con la Pontremolese, domani alle 15 la squadra sarà di scena sul campo dei pratesi del Maliseti Seano, formazione che con tredici punti occupa la penultima posizione in classifica. La gara di andata, giocata a Margine Coperta per i lavori al manto erboso del Cei, si chiuse con un pareggio per uno a uno, con tante recriminazioni da parte dei viola. Mister Maurizio Cerasa riavrà a disposizione due calciatori che hanno scontato la giornata di squalifica: sono il difensore Michael Fusco, ex di turno, nonché l’attaccante e capitano Andrea Guarisa.

La meritata vittoria esterna conquistata sul campo difficile del Real Cerretese ha portato entusiasmo nell’ambiente. Domenica allo stadio dei Giardinetti arriva la formazione del San Marco Avenza, che con ventuno punti si trova nella parte bassa della classifica. Potrebbe essere una gara sulla carta agevole, ma visti i precedenti (leggasi Settimello e Dicomano, dove la Lampo ha raccolto solo un punto) diventa necessaria la massima concentrazione e attenzione. Una vittoria darebbe continuità al momento positivo del Lampo Meridien, permettendogli di rimanere attaccato all’alta classifica. Per quanto riguarda la formazione, mister Magrini non potrà disporre dello squalificato Pirone e degli infortunati Chianese, Fattorini e Del Sorbo. In dubbio anche la disponibilità di Dingozi e Boghean.

Vogliono continuare a correre anche Intercomunale Monsummano e Casalguidi che stazionano nei piani alti della classifica del girone A. Le due squadre cercano quindi punti pesanti in questo weekend, per continuare a coltivare la speranza di poter accedere ai playoff. Gli amaranto anticipano e quest’oggi vanno a fare visita al Pietrasanta. La gara in programma al "XIX Settembre", arriva dopo il match rinviato contro il Viareggio, poiché alcuni giocatori bianco-neri erano impegnati nei campionati mondiali di beach soccer. Ciò ha forse un po’ aiutato mister Matteoni, che ha potuto recuperare qualche pedina importante che non era stato possibile schierare nei match precedenti. I giallo-blu guidati da Benesperi attendono domenica il Settimello al "Nuovo Barni": l’obiettivo è quello di conquistare la terza vittoria consecutiva, dopo i successi centrati contro Pieve Fosciana e San Piero a Sieve.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini