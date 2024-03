Promozione. Monsummano, esame Cerretese. Il Casalguidi va in Garfagnana. La Larcianese ospita il San Piero, Lampo in emergenza con il Luco

Domani giornata campale per le quattro squadre pistoiesi impegnate nel campionato di Promozione. La vittoria conquistata nello scorso weekend contro l’Alleanza Giovanile di Dicomano ha ridato entusiasmo all’Intercomunale Monsummano, dopo un periodo piuttosto lungo dove il buon gioco espresso sul campo, non è purtroppo coinciso con dei risultati positivi. Gli uomini guidati da Matteoni sfidano la Real Cerretese, che punta dritta ai play-off. Non sarà un impegno semplice per gli amaranto, che comunque hanno fin qui dimostrato di esprimersi davvero molto bene, quando giocano lontano dallo "Strulli". L’obiettivo sarà ovviamente quello di dare continuità con un altro risultato utile.

Al "Nardini" di Castelnuovo Garfagnana è di scena invece il Casalguidi ’dei miracoli’ di mister Benesperi. Domenica scorsa i giallo-blu, che stanno vivendo un momento davvero magico, non hanno potuto disputare il derby contro la Lampo Meridien per colpa del maltempo (dovrebbe essere recuperato domenica prossima, in occasione della pausa). Sono tuttavia pronti ad andare in Garfagnana con il solito piglio battagliero e magari a effettuare un altro blitz, per poter così mantenere ancora il quinto posto in classifica. Con conseguente (e inaspettato) pass per i play-off.

Sempre nella giornata di domenica, la Larcianese affronterà in casa la squadra mugellana del San Piero a Sieve, con fischio d’inizio allo stadio Idilio Cei alle ore 15. Ricordiamo che nella gara di andata il risultato fu di uno a uno. Mister Maurizio Cerasa per questa partita riavrà a disposizione l’attaccante Filippo Ferraro, che ha smaltito l’infortunio muscolare che lo ha tenuto per tre settimane lontano dal campo. Per quanto concerne inoltre che il recupero della gara non disputata per impraticabilità di campo a Pieve Fosciana, sarà giocata domenica prossima alle ore 15, sfruttando – come spiegato in precedenza – la giornata di sosta dei campionati dilettantistici.

Nella partita interna che la Lampo Meridien giocherà domani contro il Luco, il tecnico Federico Magrini avrà diversi problemi per allestire una formazione competitiva. Un’emergenza, causata dai tanti infortuni, che dura da circa due mesi. Nella partita di domenica saranno assenti Chianese, Aquilante, Boghean e Dingozi. Da valutare le condizioni fisiche di Fattorini, Vettori e Raffi. Per i sostituti si pesca nella formazione juniores regionali: una squadra forte, con individualità importanti, che si sta giocando la testa del campionato. Per loro un’occasione di vetrina giocando in prima squadra.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini