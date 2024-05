Promozione. Monsummano si prende i tre punti. Per il Viaccia un ko che non fa male

Intercomunale Monsummano

1

Viaccia Calcio

0

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Covino, Perillo, Antonelli, Citti, Agnorelli, Moncini, Dal Poggetto, Ferrara, Mancino, Silvano. A disp. Menichini, Saquella, Lanzilli, Goti, Vitiello, Malucchi, Bertelli, Sordi. All. Matteoni.

VIACCIA CALCIO: Oliva, Melani, Piampiani, Sforzi, Ferroni, Martinelli, Michelozzi, Wahabi, Fedele, Batacchi, Rozzi. A disp. Biancalani, Maiolino, Torcasso, Carlesi, Martin, Medini, Bastogi, Querci, Tomberli. All. Ambrosio.

Arbitro: Antoni di Viareggio.

Reti: 58’ Ferrara.

Note: 49’ espulso Perillo.

Si chiude con una sconfitta di misura, per fortuna ininfluente, la stagione del Viaccia nel girone A di Promozione. Il ko per 1-0 in casa del Monsummano non rovina la festa salvezza dei pratesi, che comunque anche in questa partita riescono a sprecare varie occasioni da rete. Primo tempo combattuto ed equilibrato, malgrado la posta in palio conti solo per aggiornare le statistiche da entrambe le parti. Al 37’ Wahabi colpisce in pieno la traversa con un gran colpo di testa, ma nel recupero della prima frazione serve un miracolo di Oliva per disinnescare un calcio di punizione indirizzato all’incrocio dei pali e anche un successivo intervento sul tentativo di tap-in degli attaccanti di casa. Si va quindi al riposo sullo 0-0. In avvio di ripresa viene espulso Perillo nelle fila del Monsummano.

Il Viaccia, però, non riesce ad approfittare adeguatamente della superiorità numerica. Al 55’ Wahabi, uno dei più volenterosi nelle fila ospiti, costringe ad un grande intervento Grasso con un tiro forte e teso. Nel tentare di realizzare la rete del vantaggio, però, la squadra di mister Ambrosio si sbilancia troppo in avanti e al 58’ incassa il gol rocambolesco dei padroni di casa, che con un lancio lungo trovano Ferrara liberissimo e in grado di presentarsi a tu per tu con Oliva e di realizzare senza problemi il gol che poi deciderà la partita in favore del Monsummano. Inutili tutti i tentativi ospiti. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

L. M.