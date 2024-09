Promozione. Montecatini al palo. Vince l’Urbino Taccola

URBINO TACCOLA

1

MONTECATINI

0

URBINO TACCOLA Malasoma, Antoni, Fabbrini, Marinari, Aliotta, Petri, Zaccagnini, Castellacci (65’ Langella) Petracci, Fazzini (77’ Risolo) Rossi. A disp. Nigro, Bellagamba, Romeo, Mercuri, Gattai, Pezzini, Salvadori. All. Polzella

VALDINIEVOLE MONTECATINI Gega, Ghimenti, Conti (53’ Attinasi) Casini (57’ Shiqeri) Fedi, Torracchi, Rosati, Isola (79’ Rugiati) Ba, Fanti, Pesci. A disp. Baldi, Lucchesi, Lazzari, Passeri, Pacini. All. Pellegrini

ARBITRO Scaalisi di Carrara

MARCATORI 21’ Petracci, 70’ Ghimenti, 72’ Fazzini

VICOPISANO

Ghimenti ha illuso, riuscendo a trovare il pari nella ripresa quando ormai mancava poco più di un quarto d’ora. I padroni di casa dell’Urbino Taccola sono tuttavia riusciti a riportarsi avanti e a fissare il punteggio finale sul 2-1. E la trasferta ad Uliveto Terme si è chiusa ieri con una sconfitta per il Montecatini, nonostante una gara equilibrati. Il sodalizio termale affrontava il recupero della prima giornata del girone A del campionato di Promozione (inizialmente prevista per lo scorso 8 settembre, prima di essere rinviata a causa delle abbondanti precipitazioni registrate quella domenica, ndr) dopo il successo ottenuto sul Monsummano pochi giorni fa. Che non sarebbe tuttavia stata una partita facile si era capito sin dal primo tempo, quando Petracci riusciva ad infilare Gega e rompere la situazione di equilibrio. Anche grazie ai cambi capaci di apportare forze fresche, gli uomini di mister Pellegrini sono riusciti a trovare il pari al 70’, prima che Fazzini riuscisse tuttavia a concretizzare la rete del nuovo sorpasso. Nulla da fare quindi, se non rimboccarsi le maniche: il Montecatini resta a quota 3 punti nella classifica del raggruppamento e domenica prossima se la vedrà contro la Lunigiana Pontremolese, che conduce attualmente la graduatoria a punteggio pieno. Anche per questo, vincere il prossimo match vorrebbe dire mandare un chiaro segnale alle rivali: la stagione è appena agli inizi e ci sono le premesse per un’annata di vertice.

Giovanni Fiorentino