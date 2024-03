Promozione. Montelupo, Corsinovi non basta. Troppe occasioni non sfruttate

MONTELUPO

1

SESTESE

2

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Bini, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri (82’ Piochi), Bianchini (82’ Cerrini), Safina, Anedda, Ulivieri, Brogi (79’ Garunja). A disp.: Cappellini, Michelucci, Bruno, Terramoto, Milanesi. All.: Lucchesi Andrea

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Dianda, Matteo L., Biondi, Lenzini, Sarr (56’ Casati), Belli, Ermini (88’ Pisaneschi), Ciotola, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Coppini, Cucinotta, Basolu, Torrente, Berti, Renieri. All.: Polloni Fabrizio

Arbitro: Amedeo Leonetti di Firenze

Reti: 22’ rig. Ciotola, 67’ Corsinovi, 75’ Ermini

MONTELUPO FIORENTINO - Partita molto equilibrata. La sestese ha condotto la gara con il Montelupo che attendeva per provare a ripartire. Il gol del vantaggio della Sestese nasce da una situazione di calcio d’angolo con gli ospiti che si guadagnano un calcio di rigore a causa del fallo commesso da Anedda, a trasformare il tiro dagli undici metri ci pensa Ciotola.

Nel secondo tempo rientra bene in campo il Montelupo che prova subito a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio. Equilibrio che arriva proprio grazie al colpo di testa di Corsinovi che sfrutta l’assist vincente di Anedda che grazie a una deviazione di tacco dagli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a servire perfettamente il difensore amaranto. Pochi minuti dopo è proprio Anedda che non sa sfruttare un gol già fatto con un colpo di testa ravvicinato. Successivamente è allora Ermini che da calcio d’angolo buca Lensi e riporta in vantaggio la Sestese. Il Montelupo avrebbe la possibilità di passare in vantaggio ma non riesce a sfruttare le occasioni e deve arrendersi al verdetto.

N.P.