Promozione. Montelupo, un pareggio che non guasta

San Miniato Romaiano 0Montelupo Fiorentino 0

SAN MINIATO ROMAIANO: Morelli, Calvetti, Perrotti, Marconcini, Mori, Laniyonu, Lenti (77’ Pacciani), Giani, Nassi, Baldini, Nuti (88’ Bruchi). A disp. Fiornovelli, Capocchini, Faraoni, Di Giuseppe, Zini, Campani. All: Panati

MONTELUPO FIORENTINO: Lensi, Pucci, Marrazzo, Tremolanti, Corsinovi (55’ Alicontri), Cupo, Cintelli, Bartolozzi (79’ Ferrmaca), Torrente (79’ Masoni), Ndaw, Ulivieri. A disp. Consani, Peragnoli, Marchi, Sparaciari, Cerrini. All: Lucchesi

Arbitro: Giacometti di Viareggio

Note: ammoniti Calvetti, Baldini (S), Cintelli (M)

SAN DONATO - Non si fanno male San Miniato Romaiano e Montelupo: al triplice fischio è 0-0. Riscatto solo parziale per i padroni di casa dopo la brutta sconfitta con l’Atletico Piombino: la classifica resta ancora preoccupante. Secondo pari di fila per gli ospiti, che allungano comunque a 4 gare la loro serie utile e si attestano a un passo dalla zona play-off. Dopo una gara combattuta, il pareggio è giusto.