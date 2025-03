Promozione: nella ripresa le due reti che tagliano le gambe ai lagunari e forse pregiudicano la corsa al primo posto. Comacchiese, l’hai fatta grossa: ko a Corticella

Junior Corticella

2

Comacchiese

0

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Vespignani (24’ st Capizzi), Venturi, Franchini, Lambertini, Querzoli (15’ st Grassi), Bonini (44’ st Soffritti), Caputo (38’ st Natale), Guerra, Cinti, Di Marcello (30’ st Ceesay). All.: Borghi.

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri (35’ st Vultaggio), Gordini, Temporin, Felloni, Taroni (15’ st Angelini), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (22’ st Elshazly), Tavolieri. All.: Candeloro (nella foto).

Arbitro: Sfirschi di Piacenza .

Reti: 37’ st Ceesay (J), 52’ st Guerra (J).

Note: ammoniti: Vespignani (J), Franchini (J), Bonini (J), Temporin (C), Taroni (C), Angelini (C). Espulso dalla panchina Noschese.

Grave sconfitta per la formazione di Candeloro, che perde partita e primato. Comacchiese pericolosa dopo 20’, creando due occasioni da gol nitide, prima con Noschese che di testa non trova la porta che era rimasta sguarnita dopo un brutto intervento difensivo, e poi con Tavolieri che da solo davanti al portiere dopo una bella azione corale spreca col destro, calciando addosso al portiere. Primo tempo che non regala altre emozioni, ma la Comacchiese sembra in controllo della gara. Nel secondo tempo la Comacchiese attacca con più cattiveria, ma dopo vari tentativi da fuori e un giro palla sterile, la Comacchiese si lascia sorprendere in contropiede;dopo un azione non finalizzata nel giusto modo parte il ribaltamento di fronte del Corticella, che con Ceesay passa clamorosamente in vantaggio al 37’ del secondo tempo con un tiro da fuori area che si insacca all’angolino. Nel finale tantissima tensione e al 40’ viene espulso Noschese dalla panchina per proteste nei confronti dell’arbitro. Nei sette minuti di extra time gli sforzi dei lagunari di riacciufare il pari vengono resi inutili dalla beffa finale, al 52’ con Guerra in ripartenza che insacca un destro a fil di palo.