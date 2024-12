Promozione: nell’anticipo il Felsina travolto dal casumaro. Valsetta Lagaro-Mesola, il vertice regala lo scontro diretto

Si è aperta con la sfida salvezza tra Casumaro e Felsina la quindicesima giornata del campionato di Promozione. A spuntarla, con il roboante punteggio di 5-0, è stata la formazione locale. Oggi, alle 14,30, si disputeranno tutte le altre gare del girone C.

Big match di giornata è quello tra la seconda della classe Valsetta Lagaro e la capolista Mesola, formazione ferrarese in vetta con una sola lunghezza di vantaggio sulla rivale odierna (che in caso di successo si troverebbe al primo posto in solitaria). I derby tutti bolognesi saranno addirittura tre: il Bentivoglio, a ridosso della zona playoff, se la vedrà con il fanalino di coda Junior Corticella, il Faro Gaggio farà visita al Trebbo mentre l’Msp ospiterà l’Atletico Castenaso in quello che, a oggi, è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

Impegno esterno per il Petroniano che, ancora galvanizzato dalla splendida vittoria interna di sette giorni fa contro la più quotata Comacchiese, andrà alla ricerca di continuità sul terreno di gioco del Consandolo.