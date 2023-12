Promozione: occhi puntati su trebbo-osteria grande. Domenica ricca di derby. Il Felsina di Regno con il Consandolo

Sono addirittura tre i derby bolognesi offerti dalla quindicesima giornata del campionato di Promozione in programma oggi alle 14,30. Tra i più attesi vi è, senza dubbio, quello della capolista Osteria Grande sul campo del Trebbo. Il team di Vito Melotti, primo con ben cinque punti di vantaggio su Solarolo e Mesola, è reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Atletico Castenaso e l’obiettivo è quello di cercare di continuare su questa strada. Situazione decisamente opposta per il Trebbo di Alessandro Valtorta che, con il magrissimo bottino di otto punti raccolti in quattordici partite, è attualmente penultimo. Alle sue spalle, a quota sette, vi è il Fossolo: il team di Leopoldo Santaniello è in evidente crisi di risultati e farà di tutto per cercare di rialzarsi nella sfida salvezza contro lo Junior Corticella di Fabrice Cavina.

L’altro derby di giornata sarà quello tra l’Msp di Giuseppe Brunetti (sestultimo) e l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni (sesto). Il Felsina, che proprio ieri ha ufficializzato Riccardo Regno come nuovo allenatore, ospiterà il Consandolo mentre l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi farà visita allo Sparta.