Promozione, oggi alle 14,30 il recupero con la Biagio Nazzaro. Rossi dà la carica la Pergolese:: "Da Barbara segnali incoraggianti»

Oggi è in programma il recupero della gara del campionato di Promozione Pergolese-Biagio Nazzaro. La partita valida per la 14ª giornata era stata sospesa al 15’ del primo tempo (sullo 0 a 0) per un grave infortunio di un giocatore della Pergolese. La gara che si giocherà alle 14,30 inizierà da dove era stata sospesa, ovvero dal 15’. Intanto sabato scorso la Pergolese ha iniziato l’anno nuovo con una bella vittoria (0-4). "A Barbara – sottolinea il presidente della Pergolese Enrico Rossi – finalmente è arrivata la vittoria convincente che volevamo, che ci dà un’iniezione di fiducia in vista del recupero di oggi con la Biagio Nazzaro. La partita è stata combattuta soprattutto nel primo tempo dove abbiamo sciupato un paio di palle gol nitide, poi ad inizio del secondo abbiamo trovato il vantaggio su rigore e da lì il Barbara si è aperto concedendoci la possibilità di realizzare altre tre reti. Ora abbiamo due partite casalinghe in quattro giorni (Biagio e Vismara) che dobbiamo utilizzare per migliorare lo scarno rendimento interno di questa stagione dove abbiamo raccolto solo 6 punti in 6 partite".

L’avversario odierno della Pergolese ha come allenatore l’esperto Gianluca Fenucci, domenica ha impattato sul proprio terreno per 1 a 1 con il Gabicce Gradara. Nella Pergolese saranno assenti, gioco forza, per squalifica Savelli e Pesaresi (foto) oltre a Salciccia per infortunio. Oggi l’ingresso alla partita sarà gratuito per tutti. La terna di Pergolese-Biagio Nazzaro. Arbitro Nicola Denti (Pesaro), assistenti: Marco Micheli (Jesi) e Daniele Cordella (Pesaro).

am.pi.