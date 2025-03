Promozione. Oggi alle 18.30 il recupero Forte-San Giuliano

Oggi è un mercoledì di recuperi nel calcio dilettantistico, con la disputa delle gare che saltarono per l’allerta meteo di sabato 15 marzo: nei gironi regionali che interessano le nostre squadre versiliesi ci saranno in Eccellenza Montespertoli-Castelnuovo, in Promozione Forte dei Marmi-San Giuliano ed in Seconda categoria Folgore Segromigno Piano-Pontremoli. Oggi inoltre c’è pure la finale della Coppa di Seconda categoria Toscana con Carrarese Giovani-Fonte Bel Verde al “Bozzi“ di Firenze.

Il match di cartello questo pomeriggio però è senza dubbio il recupero della 27ª giornata di Promozione fra il Forte dei Marmi sesto della classe ed il San Giuliano secondo. L’incontro si gioca alle ore 18.30 allo stadio “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi dove la terna designata è con l’arbitro Andrea Baldasseroni di Pistoia e gli assistenti di linea Marco Di Spigno di Livorno e Riccardo Caponi di Empoli. Se stasera il San Giuliano non vince, allora la Real Cerretese si laurea matematicamente campione vincendo il titolo con due turni d’anticipo rispetto al termine della regular season, promuovendo direttamente in Eccellenza. Dunque la Cerretese sarà “collegata“ con attenzione al “Necchi“ sperando in un “favore“ del Forte dei Marmi. Gli squali fortemarmini però il favore devono e vogliono farlo soprattutto a se stessi dato che sono in piena corsa per i playoff... ed i punti in palio oggi sono importantissimi. Fra l’altro il San Giuliano essendo stato finalista di Coppa (dove poi ha perso ai rigori), con la Sansovino che però vincerà il suo campionato (nel girone C di Promozione), è già alla final four che mette in palio un posto in Eccellenza (in quel quadrangolare con le tre vincenti i playoff di girone) per cui, forbice di punti (10 o più) permettendo, nel girone A di Promozione si entra in griglia playoff anche piazzandosi sesti. Nel Forte out i noti Credendino e Nicola Sodini (stagione finita). Ci sarà invece bomber Maggi, la cui squalifica per somma di ammonizioni sarà scontata domenica prossima con la San Marco Avenza sempre in casa al Forte.