Promozione: oggi e domani in campo. Tavullia-Pergolese: blasone e identità a confronto. Tra Villa San Martino e Lunano si fa sul serio

Sei partite con sei provinciali in campo oggi per la sesta giornata del campionato di Promozione. Calcio d’inizio ore 15,30.

Sassoferrato Genga-Fermignanese. Il dg della Fermignanese Gabriele Di Lorenzi così presenta il match: "Trasferta molto insidiosa, contro una squadra ritornata in Promozione, pertanto con tanta voglia di fare bene. La nostra compagine ha un buon collettivo e bene organizzata che ha tutte le carte in regola per fare bene. Oggi ci aspetta un campo più piccolo del solito, siamo abituati a giocare in campi più grandi dove troviamo più spazi per sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri atleti. In ogni caso la settimana di lavoro è andata molto bene e tutti i protagonisti, atleti e staff tecnico, stanno lavorando veramente bene". Arbitra Amir Bardi (Macerata).

Villa San Martino-Lunano. Derby importante. I padroni di casa cercano la continuità, gli ospiti il riscatto dopo gli ultimi risultati avversi. "L’ultima volta che incontrammo il Villa San Martino risale al 2018 – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – ed era la finale play off per il salto in Promozione. Oggi noi siamo chiamati a dare una risposta dopo i due scivoloni con Barbara e Tavullia Valfoglia. La squadra in settimana ha lavorato molto bene e insieme a mister Renzi ha provato soluzioni diverse vista l’assenza di Pagliardini (squalificato). Non sarà una partita semplice, l’avversario ha un organico ben organizzato e con molti giovani di qualità e conosce bene la categoria, cosa che forse a noi ci ha penalizzato un pochino nelle prime giornate". Arbitra Jacopo Alfonsi (San Benedetto del Tronto).

Vismara 2008-Marina Calcio. "Un’altra partita tosta questa contro il Marina – commenta alla vigilia della gara il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – che dopo cinque giornate è già inserita nei piani alti della classifica e per noi sarà ancora un’occasione per continuare il percorso di crescita e migliorare sotto tanti aspetti". Qui si gioca alle ore 14,30 (al Comunale di Muraglia). Arbitra Francesco Tasso (Macerata).

Appignanese-S.Orso 1980. Dopo la bella vittoria del turno precedente il Sant’Orso vorrebbe riportare dei punti da questa trasferta anche se sa che troverà di fronte un avversario ostico che finora ha raccolto solo 3 pareggi e che quindi cerca il risultato pieno. Arbitra Youssef Diouane di Fermo.

Vigor Castelfidardo-Gabicce Gradara. Trasferta insidiosa per il Gabicce Gradara. La Vigor Catelfidardo ha dimostrato sabato scorso di essere in salute strappando un buon pareggio contro la quotata Jesina. Match comunque da tripla. Arbitra Michele Cesca di Macerata.

Barbara Monserra-Jesina. Il Barbara viene dal pareggio sul campo del Marina e in classifica ha sette punti, la Jesina di punti ne ha 9 ed è reduce dal pari con la Vigor Castefidardo. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno. Le gare di domani (ore 15,30). Tavullia Valfoglia-U.Pergolese. "Squadra tosta la Pergolese – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – che affrontiamo in casa domani, allenata a mio parere da uno dei tecnici più competenti e preparati del girone. Sarà un ostacolo duro da superare, in quanto la Pergolese è da sempre una squadra dalla forte identità, che in campo concede poco agli avversari. Come loro lamentiamo qualche assenza, ma chi scenderà in campo darà sicuramente il meglio per portare a casa un risultato positivo". Arbitra Samuele Cerolini di Macerata.

Biagio Nazzaro-Moie Vallesina. Partita tra due squadre che non hanno espresso tutto il loro potenziale (la Biagio è a digiuno di vittorie). Arbitra Simone Falgiani di Ascoli Piceno.

Amedeo Pisciolini