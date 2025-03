Promozione. Ostacolo Sparta sulle ambizioni del Cervia. Spiv, sfida salvezza. Il Classe cerca continuità

Il campionato di Promozione (girone D) manda in scena oggi alle 14.30 le gare della ventisettesima giornata (decima del girone di ritorno). Al termine della regular season mancano 8 partite, che mettono in palio 24 punti.

Cervia United-Sparta Castel Bolognese. Nonostante i 2 ko nelle ultime 5 giornate, il Cervia – quarto della classe con 47 punti – è lanciato all’inseguimento del Santarcangelo, che dista 7 lunghezze. Non tragga in inganno la posizione dello Sparta, 12° con 31 punti in condominio con la Stella Rimini. I castellani sono infatti in fiducia dopo la vittoria con Verucchio e dopo lo 0-0 imposto al Santarcangelo nell’ultima uscita. In chiave salvezza, da amministrare c’è un tesoretto importante. La corsa va fatta sul 16° posto, occupato dall’Edelweiss, ora a -10. Se il vantaggio dovesse scendere a -6, si riattiverebbe il meccanismo del playout. Sparta senza lo squalificato Alessandrini.

Bellariva-Classe. Dopo il pareggio di Santarcangelo e dopo la vittoria casalinga sulla Stella, il Classe ha spiccato il volo, consolidando il 7° posto a quota 40. Quella col Bellariva non sarà tuttavia una passeggiata, visto che, i riminesi, terzultimi a quota 22 (ma soprattutto 4 risultati utili nelle ultime 5 giornate), sono in piena lotta per evitare la retrocessione diretta e, magari, anche i playout. Classe senza gli squalificati Bevitori e Santarelli, ma con Andalò in spolvero, match winner di domenica scorsa e salito a quota 8 nella classifica marcatori.

Stella-San Pietro in Vincoli. È una sfida salvezza in piena regola. Entrambe sono fuori dalla zona playout, ma non possono dormire sonni tranquilli. Lo Spiv, 10° con 32 punti, ha 11 lunghezze di margine sul 16° posto dell’Edelweiss, che però, se dovesse riattivare il meccanismo del playout, risucchierebbe nel vortice tante rivali, fra cui, ad esempio, proprio la Stella. I riminesi infatti hanno un solo punto in meno dei verdeblù di mister Delmastio, reduci a propria volta dall’importantissima vittoria contro il Forlimpopoli.

Diegaro-Frugesport. Classifica alla mano, non ci sarebbero dubbi sui favori del pronostico. I padroni di casa sono al 6° posto con 43 punti, mentre gli ospiti sono ultimi della classe con 16 a -6 dalla zona playout. Il fanalino di coda è tuttavia reduce da 2 exploit clamorosi (vittorie contro Bakia e Forlimpopoli), mentre il Diegaro viene da 2 ko di fila, l’ultimo dei quali particolarmente doloroso (6-3 a Riccione). Frugesport privo dello squalificato Mambelli, match winner di domenica scorsa.

Le altre gare: Bakia Cesenatico-Edelweiss, Forlimpopoli-Civitella, Misano-Fratta Terme, Savignanese-Riccione. Ieri: Young Santarcangelo-Verucchio 2-0.