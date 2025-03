Promozione. Ovest, volata decisiva. Il futuro in 180 minuti

Per il Firenze Ovest della famiglia Colzi questa è la settimana più importante di tutta la stagione di Promozione. Dopo la sfortunata prestazione casalinga della volta precedente con l’Urbino Taccola, che nei minuti finali ha privato alla squadra di Governi un successo prezioso, a 180 minuti dal termine l’Ovest si appresta ad affrontare la penultima e decisiva tappa stagionale. Domani, i rossoblù fiorentini saranno di scena sul campo del Valdinievole Montecatini che in classifica del girone A è avanti di tre punti, uno contro diretto che si profila molto importante e decisivo anche in proiezione del miglior piazzamento nella griglia dei play out. Sarà una sfida da brividi fino all’ultimo respiro che terrà la tifoseria con il fiato sospeso in quanto questa ultima trasferta dovrà garantire il massimo risultato per poter riporre poi tutte le chance nella gara stagionale di chiusura in casa contro la Real Cerretese che ha già conquistato anzitempo la promozione in Eccellenza.

"Che sia una partita determinante è abbastanza scontato – precisa il direttore sportivo del Firenze Ovest, Antonio Marafioti – contro il Montecatini occorre raccogliere il massimo dei punti per poter arrivare a conquistare un miglior piazzamento play out, che garantirebbe giocare la finale in casa con due risultati a favore. Inoltre, in queste ultime due partite non bisogna sottovalutare che in ballo ci potrebbe stare anche il discorso della forbice per via dei 10 punti di distacco".

Sarà un’Ovest al completo?

"Con il rientro di Ciofi dalla squalifica, Governi dovrebbe avere tutto il gruppo a disposizione".