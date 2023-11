PROMOZIONE. Pareggi giusti per Viareggio e Pietrasanta ma le zebre recriminano per il gol annullato

I pareggi domenicali fatti in trasferta da Viareggio e Pietrasanta sortiscono sensazioni e reazioni differenti... per quanto siano entrambi giusti nella sostanza.

Qui Viareggio. Recrimina assai per il gol ingiustamente annullato a Sapienza (rivedendo il fermo immagine non è affatto in fuorigioco il classe 2004 nel momento della battuta della punizione di Bertacca) ma comunque si prende lo 0-0 di Lamporecchio la squadra bianconera. "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, soprattutto sulle fasce dove sono contento della prestazione di Dario Benedetti che ha messo tanti palloni dentro come anche Belluomini dall’altra parte – commenta il tecnico delle zebre Stefano Santini – per i nostri attaccanti è stata una partita durissima. Era un campo difficile, dove la palla scorreva lenta. Mi tengo la prestazione e l’atteggiamento. Fazzini l’ho tolto perché aveva un problema dietro al ginocchio. L’esordio del 2003 Tommaso Ricci è stato molto positivo. È una “quota“ ma già esperta. Con due sole settimane di allenamento e venendo da mesi di inattività devo dire che ha giocato un’ottima partita".

Qui Pietrasanta. L’1-1 subito in rimonta a Pontremoli non scalfisce in alcun modo le ambizioni e possibilità di risalita in classifica del Pietrasanta. Passati in vantaggio con il gran gol (primo in maglia biancoceleste) del centrocampista offensivo Vettori, i versiliesi sono stati ripresi a metà secondo tempo dalla rete di D’Antongiovanni (coetaneo del tecnico pietrasantino Massimiliano Bucci, di cui fu compagno a Seravezza). "Ho visto un primo tempo molto importante da parte nostra e sono contento per la prestazione, considerato che Pontremoli è sempre un campo difficile – analizza Bucci – la partita l’abbiamo fatta noi per lunghi tratti. Con questo pareggio diamo continuità a livello di risultati. La striscia positiva ora si allunga (11 i punti nelle ultime 5 gare, ndr). Peccato solo perché avremmo anche potuto vincere".