Promozione Pareggi in Classe-Spiv e Sparta-Frugesport. Pasolini ne fa tre. Al Cervia non basta

Il turno infrasettimanale di Promozione regala un punto e tanti rimpianti al Cervia United che allo Stadio dei Pini ottiene un pari per 3-3 nello scontro diretto con vista playoff contro il Bakia Cesenatico. Ma i cervesi, grazie alla straordinaria tripletta dell’esperto attaccante Manuele Pasolini, si portano sul 3-1 prima di essere raggiunti sul 3-3 a 3’ dal termine della gara a causa del gol di Pietro Collini. Il Cervia United resta naturalmente in corsa per la post season – considerato anche che manca quasi un girone a fine campionato – ma deve non solo superare i rivali di ieri sera, il Bakia, ma anche ridurre il divario di 11 punti che al momento la separano dal secondo posto: non dovrebbero essere, infatti, più di 7. Non cambia molto la classifica di Classe e San Pietro in Vincoli lo 0-0 tra le due formazioni mentre è davvero incoraggiante il pari per 1-1 del Frugesport conquistato in casa dello Sparta Castelbolognese che pure si porta in vantaggio a inizio partita con Davide Placci.

Risultati, girone D (18ª giornata): Bellariva Virtus-Forlimpopoli 2-0, Cervia United-Bakia Cesenatico 3-3 (27’ pt e 32’ pt Pasolini (CU), 43’ pt Bravaccini, 13’ st Pasolini (CU), 22’ st Lorenzini, 42’ st Collini), Classe-San Pietro in Vincoli 0-0, Fratta Terme-Civitella 0-0, Misano-Savignanese 2-1, Sparta Castelbolognese-Frugesport 1-1 (5’ pt Placci (SC), 31’ pt Bagnolini), Stella-Edelweiss 2-2, Verucchio-Riccione 1-2, Young Santarcangelo-Diegaro 3-3. Classifica: Misano 44; Young Santarcangelo 43; Fratta Terme 40; Riccione 36; Bakia 34; Cervia United 32; Classe 29; Diegaro 28; San Pietro in Vincoli 26; Civitella 25; Savignanese, Stella 22; Verucchio, Sparta Castelbolognese 20; Forlimpopoli 16; Bellariva Virtus 13; Edelweiss 12; Frugesport 10.

u.b.