Promozione. Pazzaglia sprona la Fermignanese: "Con la Biagio gara stimolante»

Il campionato di Promozione riprende la sua corsa che terminerà il 28 di aprile. Quattro le giornate ancora da giocare e tutta ancora da decidere, sia per conoscere il vincitore o la griglia playoff, sia per evitare la retrocessione diretta o gli spareggi salvezza. In questo momento al primo posto c’è il Fabriano Cerreto con 4 punti di vantaggio sulla Portuali Dorica e 7 sul Sant’Orso.

Il punto sul campionato è di Simone Pazzaglia, allenatore di lungo corso e che recentemente si è seduto sulla panchina della fermignanese collezionando due vittorie in due gare. "Il Campionato di Promozione è di buon livello – dice Pazzaglia– con squadre blasonate per questa categoria come Fabriano, Biagio Nazzaro, Marina e Pergolese. Il Fabriano Cerreto come dimostra la classifica è la squadra più completa, è meritatamente in testa alla classifica e probabilmente vincerà il campionato. Hanno un piede nei play-off Portuali Ancona, Moie Vallesina e Sant’Orso. Per l’ultimo posto disponibile sarà una lotta tra Marina, Biagio, Pergolese e noi del Fermignano. Tutte buonissime squadre con alcuni giocatori che potrebbero tranquillamente giocare perlomeno in Eccellenza. La Biagio Nazzaro che conosco bene, per l’organico che ha è una squadra che secondo me poteva e doveva dare fastidio al Fabriano Cerreto fino alla fine. L’affronteremo sabato prossimo e siamo contenti di poter giocare questa bella partita. Abbiamo recuperato 4 punti nelle ultime due giornate a chi ci stava davanti e cercheremo di fare più punti possibili da qui alla fine. Per quanto riguarda la zona retrocessione è tutto da giocare e anche lì sarà una lotta fino all’ultima giornata. Fa un po’ effetto vedere il Gabicce in zona play out dopo che lo scorso campionato ha disputato i play off".

Il prossimo turno. Barbara-Pergolese, Fermignanese-Biagio Nazzaro, Marina-Moie Vallesina, Osimo Stazione-Valfoglia, Portuali Dorica-Castelfrettese, S.Orso- Gabicce Gradara, V.S.Martino- A.Mondolfo Marotta, Vismara- Fabriano Cerreto.

La classifica marcatori (girone A). 12 reti: Gaetano De Marco (Portuali Dorica). 10 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), Tommaso Costantini (Gabicce Gradara) e Gionathan Nardone (Barbara Monserra). 9 reti: Luca Canulli (Biagio Nazzaro), Giacomo Renzi (Vismara) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina). 8 reti: Manuel Muratori (Sant’Orso), Luca Fraternali (Pergolese), Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto). 7 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Francesco Maria Messina (Villa San Martino) e Lorenzo Donati (Sant’Orso). Con 6 reti a testa seguono 5 calciatori.

Amedeo Pisciolini