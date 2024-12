Promozione. Per la Real Cerretese oggi arriva l’ostica Pontremolese al Palatresi

L’odierna prima giornata del girone di ritorno (il fischio d’inizio sarà alle 14.30) chiude il 2024 del campionato di Promozione, dove i tre team locali sono attesi da gare importanti. Su tutte spicca quella che vede la Real Cerretese che riceve al Palatresi la Pontremolese, in un vero e proprio scontro diretto ad alta quota.

Gli ospiti hanno sì 12 punti in meno, ma con il peso dei 10 di penalità con cui sono partiti. Quindi sul campo il team della Lunigiana ne avrebbe raccolti appena due in meno dei biancoverdi ‘medicei’, attualmente piazzati al secondo posto a pari merito con il San Giuliano e a sole 2 lunghezze dalla vetta. L’ambiziosa Pontremolese tra l’altro si è appena rinforzata in questa finestra di mercato invernale annoverando fra i suoi colori l’esperto attaccante Mengali, 14 gol in 86 presenze in Serie D in carriera.

Passando al raggruppamento B, Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino United vanno a caccia di continuità rispettivamente a San Donato (Pi) contro il San Miniato e a Roselle (Gr) contro la capolista Belvedere. Gli amaranto hanno perso solo una delle ultime otto partite, mentre il San Miniato sta attraversando un momento difficile come confermano le dimissioni di mister Valori, rimpiazzato dall’esperto Riccardo Panati. I rossoblù pisani sono infatti penultimi a 10 punti, 13 in meno della squadra di Lucchesi. Seconda trasferta di fila infine in terra maremmana per i gialloblù valdelsani, reduci dal pari a reti bianche di Grosseto contro l’Invictasauro, appena il secondo punto stagionale colto lontano dal Neri. Il Belvedere, miglior attacco e miglior difesa (appena 4 reti subite), ha invece fatto percorso netto in casa con 7 vittorie in altrettante gare e nessun gol al passivo.

Si.Ci.