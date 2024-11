Promozione. Per l’Invictasauro è già partita da ultima spiaggia. I ragazzi di Pedone ospitano il Picchi Livorno

Anticipo di campionato per l’Invictasauro di Nicola Pedone (nella foto). Oggi alle 14.30 infatti, per l’undicesima giornata del girone B di Promozione, i grossetani ospitano l’Armando Picchi per quella che è forse l’ultima spiaggia. I grossetani infatti, ultimi in classifica con 3 punti conquistati in 10 incontri (frutto di tre pareggi) oggi se la vedranno contro i labronici, penultimi in classifica con 7 punti. Peggiore difesa del girone con 17 reti incassate per i grossetani che dopo l’esonero di De Masi hanno perso contro una big del girone, ma oggi sono chiamati a vincere per togliersi dai bassifondi. Servirà una prova di forza, ma soprattutto di carattere, visto come la squadra dal punto di vista psicologico è abbastanza abbacchiata e i risultati non arrivando hanno fatto altro che peggiorare le cose.