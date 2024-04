Promozione. Picchi Livorno bestia nera per il Montelupo. Arriva un’amara sconfitta anche al ritorno

picchi livorno

2

montelupo

1

ARMANDO PICCHI LIVORNO: Grassia, Pulina, Carnieri, Arapi, Prete, Baldi (72’ Vanni), Danieli (86’ Semboloni), Giusti, Durante (86’ Bonsignori), Barnini, Lusito (76’ Falca). A disp. Perullo, Politano, Durante, Meta. All. Traversa.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi ((2’ Garunja), Tremolanti, Corsinovi (41’ Ulivieri), Alicontri, Bruno (72’ Bianchini), Safina, Anedda, Ndaw (80’ Gueye), Bini (58’ Brogi). A disp. Cappellini, Beconcini, Terramoto, Cerrini. All. Lucchesi.

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Reti: 25’ rig. e 63’ Barnini; 50’ aut. Prete.

LIVORNO – Terza sconfitta consecutiva per il Montelupo, seconda tra andata e ritorno contro il PIcchi Livorno che si conferma vera bestia nera per gli amaranto. Un risultato comunque bugiardo per quanto visto in campo, con il Montelupo che ha pagato care le uniche due disattenzioni del match. Prima al 25’ un ingenuo fallo di Cupo porta sul dischetto Barnini, che con freddezza trafsorma il rigore del vantaggio locale. Poi nella ripresa, quando i ragazzi di Lucchesi stavano spingendo alla ricerca della vittoria, un errore in palleggio di Bruno spalanca la strada per il solito Barnini che non perdona e firma il gol-vittoria. Nel mezzo alle due reti labroniche lo stesso Bruno aveva propiziato il pari del Montelupo con un cross poi deviato nella propria porta da Prete. Negli ultimi 20 minuti il Montelupo spinge alla ricerca del pari, ma nonostante alcune buone occasioni con Anedda, Bruno e il subentrato Ulivieri non riesce ad evitare la sconfitta.