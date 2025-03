Promozione. Pienza cade in casa contro San Piero a Sieve. Secondo ko di fila

PIENZA

SAN PIERO A SIEVE

PIENZA: Pelliccione, Berardi, Bonari, Battistelli, Guerra, Pinsuti, Veliz Coccolo, Pecci, Venuto, Ajdini, Vannini. Panchina: Biagiotti, Barbieri, Begnardi, Camillucci, Marku, Rosati, Valente. Allenatore Camillucci. SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Azzini, Bonifazi, Pozzi, Barzagli, Frilli, Algerino, Gori, Jori, Baroncelli, Cassai N. Panchina: Biagioli, Galli, Fedele, Campagna, Santilli. Allenatore Signorini Arbitro: Nafra di Valdarno (Venturi – Evangelisti). Reti: 14’ Jori.

PIENZA – Secondo ko di fila per il Pienza che ieri pomeriggio nel recupero 27esima giornata del campionato di Promozione girone C contro il San Piero a Sieve è stato battuto a domicilio dai fiorentini, più cinici sotto porta e determinati a centrare il traguardo dei playoff. A decidere il match il gol di Jori pochi istanti prima del quarto d’ora del primo tempo. A nulla sono serviti i tentativi di Venuto e compagni alla ricerca del pareggio. Per il Pienza l’occasione del riscatto ci sarà domenica in casa del Pontassieve. Con una vittoria arriverebbe la matematica certezza della permanenza in Promozione per il quarto anno di fila.