Promozione. Pienza si aggiudica il derby con il Torrita. Bonari e Veliz Coccolo fanno la differenza

TORRITA

PIENZA

TORRITA: Bettoni, El Bassraoui, Bartoli, Bidini, Verdiani, Cisse, Leti K., Diouf, Sacco, Conteh, Esposito. Panchina: Pasqui, Bruni, Saventi, Tripi, Lanini, Mancini, Soumahoro, Mecci, Hilla. Allenatore Gifuni

PIENZA: Biagiotti, Berardi, Bonari, Pinsuti A., Guerra, Bianciardi, Veliz Coccolo, Camillucci, Venuto, Ajdini, Begnardi. Panchina: Pelliccione, Barbieri, Battistelli, Marku, Pinsuti P., Rosati, Valente, Vannini. Allenatore Bernetti

Arbitro Casale di Siena (Giovanili-Lollini).

Reti: 31’pt Bonari, 16’st Veliz Coccolo, 34’st Cissè.

TORRITA DI SIENA – Il derby senese lo vince il Pienza che espunga il campo del Torrita in una sfida combattuta e equilibrata. Dopo qualche minuto di studio è Bonari a sbloccare il match al 31’ del primo tempo. La squadra di Gifuni prova a reagire ma va a sbattere contro il muro pientino. Nel secondo tempo Veliz Coccolo firma il 2-0 con una bella ripartenza. Il Torrita si riversa nella metà campo avversaria ma non riesce a sfondare fino al 34’ quando un inserimento di Cissè viene premiato, 1-2. Il forcing dei padroni di casa non porta a nulla. Vince il Pienza che conferma l’ottimo momento di forma mentre il Torrita resta ultimo.