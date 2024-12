Promozione: Pietrasanta e Forte dei Marmi cercano punti cruciali

Penultima giornata d’andata anche in Promozione (come in Eccellenza) e le due versiliesi vanno a caccia di punti pesanti.

Qui Pietrasanta. Raggiunto in vetta alla classifica dal San Giuliano (che in settimana è volato pure ai quarti di Coppa battendo 1-0 la Pontremolese dell’ex Gabriele Ceciarini), il Pietrasanta prova a riprendere il cammino dei 3 punti dopo la beffarda sconfitta a Pontremoli di sabato scorso che ha interrotto la serie degli 8 successi di fila per i biancocelesti. Oggi alle 14.30 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ arriva il Marginone del neo-tecnico viareggino Paolo Moretti (reduce da 2 vittorie di fila). Terna tutta fiorentina con Abdellah Enned, Ardit Perndojaj ed Alessio Dennis Vedda. Per i pietrasantini è stata una settimana complicata: si è fermato anche Falorni (piccolo stiramento inguinale all’adduttore) oltre alle note indisponibilità di Mattiello davanti e Da Prato dietro. Non ancora pronto Laurini. Stringe invece i denti Alessandro Remedi che recupera e ce la fa per oggi. Non sarà affatto facile scardinare il muro difensivo del Marginone che difende molto basso. Il tecnico Giuseppe Della Bona lo sa e mette già in guardia: "Dovremo esser bravi e pazienti". Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Bartoli (2005), 3 Terigi, 5 Laucci; 7 Szabo, 8 Aquilante, 4 S. Ceciarini (C), 10 Biagini, 6 Della Pina; 9 Bruzzi, 11 A. Remedi.

Qui Forte dei Marmi. Senza il di nuovo squalificato Credendino (assenza pesantissima in difesa) e anche con capitan Lossi fuori dai convocati, gli squali oggi si recano sull’insidiosissimo vecchio sintetico della “Covetta“ contro la San Marco Avenza. L’allenatore Luca Cagnoni deve valutare pure le condizioni di Rodriguez, alle prese con un risentimento muscolare. Se non ce la facesse è pronto Scaranna. Arbitrerà Edoardo Pisaneschi di Pistoia, con i guardalinee Michele Napolano ed Omar Abdulkadir Mohamed entrambi di Empoli. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Gentile (2005), 5 F. Sodini (Cardillo), 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (2007); 4 Papi, 8 Del Soldato; 11 N. Sodini, 10 Rodriguez, 7 Tedeschi; 9 Maggi.