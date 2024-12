Promozione. Pietrasanta e Forte. Szabo e Maggi i "top»

Che fossero forti si sapeva già da tempo (nella passata stagione furono pure incoronati dall’esperto format di settore ’Palla al centro Versilia Football Planet’ come due dei migliori calciatori dilettanti 2023/’24) ma in quest’annata di Promozione si stanno entrambi "consacrando", mantenendo tutte le attese che c’erano attorno a loro. Stiamo parlando di Szabo del Pietrasanta e di Maggi del Forte dei Marmi, protagonisti indiscussi della domenica passata.

Raoul Mihai Szabo sta facendo le fortune di ’Beppe’ Della Bona che ha in lui uno dei suoi inamovibili per la lotta al vertice del campionato (il Pietrasanta si è appena ripreso la vetta solitaria della classifica staccando di +2 il San Giuliano che domenica si è fermato sul pari 3-3 sul campo del Cubino). Nel 3-0 dei biancocelesti sul Marginone il marchio di Szabo è stato clamoroso: un assist che vale più di mezzo gol “scherzando“ la difesa avversaria in contropiede duettando con Alessandro Remedi per far segnare lui... e poi una doppietta che lo eleva a quota 6 centri stagionali, diventando il secondo miglior marcatore del Pietrasanta di quest’anno dietro solo all’attualmente infortunato Mattiello (che è a 8 gol stagionali: 6 in campionato e 2 in coppa) e davanti alle punte Remedi e Bruzzi (entrambi a 5 sigilli). Dunque adesso Szabo è diventato anche tremendamente concreto. La sua arma principale però resta la velocità. Ha un passo impressionante: a volte sembra pattinare sul campo, quasi come se volasse senza nemmeno toccare terra. Poi è un generoso, che fa tanti assist, si prende un sacco di falli e di rigori. Inoltre è versatile venendo usato da esterno, da mezz’ala e persino da mezzapunta.

Alessandro Maggi invece, dopo essersi ripreso completamente dagli acciacchi fisici che l’avevano tanto limitato ad inizio stagione, sta dando il suo atteso contributo realizzativo al Forte dei Marmi. Che se lo tiene stretto. È a 6 gol stagionali, di cui 5 in campionato. Prototipo del centravanti moderno, Maggi è un altro potenziale crack!