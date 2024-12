Promozione. Pietrasanta ko nell’anticipo. Forte oggi in casa

lunigiana pontremolese

1

pietrasanta

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, D’Antongiovanni, Grasselli, Gazzoli, Baudi, Vicari. (A disp.: Santini, Rouiched, Scaldarella, Aliboni, Mathibedi Tebogo, Di Santo, Verona, Mancini, Parmigiani). All. Verdi.

PIETRASANTA: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini, Laucci, Aquilante, Szabo, Biagini, Bruzzi, Mattiello, Della Pina. (A disp.: Giromini, Adami, Belle, Bresciani, Ceresini, Cosentino, Romanelli, A. Remedi, Falorni). All. Della Bona.

Arbitro: Noto di Pisa (assistenti La Veneziana di Viareggio e Costantini di Livorno).

Rete: 88’ Mancini.

PONTREMOLI – È un pietrasantino doc a spezzare la serie di vittorie consecutive (8) del Pietrasanta che così viene riagganciato in vetta dal San Giuliano (ieri vincente 5-2 a Lamporecchio nell’altro anticipo del sabato di Promozione). Gianmarco Mancini, ex di turno, entra dalla panchina e allo scadere segna il gol-partita. Nel Pietrasanta hanno pesato le non perfette condizioni degli attaccanti Mattiello e Alessandro Remedi.

Il Forte dei Marmi invece scende in campo alle 14.30 al “Necchi-Balloni“ contro il Monsummano... che con il nuovo tecnico Corrado Scintu (subentrato a metà novembre all’esonerato Fanucchi) ha perso le ultime due gare e oggi è senza lo squalificato Saquella. La terna designata è tutta fiorentina con Guido Sarchini, Davide Giunta e Alessandro Romano. Nel Forte rientra Rodriguez dalla squalifica e l’unico assente sarà Manfredi (influenzato). Il tecnico Luca Cagnoni ha qualche dubbio legato sia al modulo (in settimana ha lavorato sulla variante del 4-3-3... anche per mettere nelle condizioni capitan Lossi di rendere meglio in mezzo al campo) sia al fatto di iniziare la partita subito con l’attacco pesante oppure mettendo un centrocampista sulla linea dei trequartisti.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 5 Gentile (2005), 2 Credendino, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (2007); 4 Papi, 8 Del Soldato; 11 Rodriguez, 10 Lossi (C), 7 Tedeschi; 9 Maggi.