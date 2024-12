Promozione. Pietrasanta rimontato nella nebbia. Ma basta per il titolo d’inverno

MARGINE COPERTA – È campione d’inverno il Pietrasanta che pur non vincendo nella nebbia del “Brizzi“, facendosi rimontare sull’1-1 da un Montecatini per niente arrendevole nonostante la rosa corta, resta comunque da solo davanti a tutti dato che la principale inseguitrice San Giuliano ha a sua volta pareggiato (e per i nerazzurri pisani è il 2° segno X di fila). Il Pietrasanta, senza Da Prato, Mattiello e Falorni, sblocca un match spigoloso grazie al colpo di testa di Raoul Szabo, mai così prolifico nella sua carriera (che sta adesso impennandosi a livello di continuità di rendimento!) come dimostrano i 7 gol stagionali tutti su azione che lo rendono il capocannoniere biancoceleste in campionato. Ma il giovane Montecatini poi la pareggierà 1-1 con Rosati su top-punizione. Il migliore in campo è Biagini.