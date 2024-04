PROMOZIONE. Pieve Fosciana ad Avenza: in ballo c’è solo l’onore

Impegno da onorare al meglio per un Pieve Fosciana ormai retrocesso che scende sul campo del San Marco Avenza alla ricerca di una buona prestazione, fatta di orgoglio. In casa biancorossa si pensa già alla prossima stagione, ma ci sono ancora quattro partite da disputare e non è per niente facile, per staff tecnico e calciatori, trovare le giuste motivazioni, anche se i ragazzi di Daniele Martinelli hanno giocato, finora, match discreti, come quello di domenica scorsa contro la quotata Real Cerretese, contro la quale hanno lottato alla pari, prima di cedere alla distanza.

Sul terreno dei carraresi del San Marco, che sette giorni fa hanno espugnato Monsummano, mettendosi al sicuro da brutte soprese, probabile la conferma, per buona parte, dello schieramento visto di recente, con l’allenatore pronto a fare qualche esperimento che potrà essere utile in prospettiva futura. Si gioca alle ore 15,30.

