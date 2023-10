Promozione. Pieve Fosciana. Nuovo esame

Continua il ciclo terribile del Pieve Fosciana che, dopo avere incrociato Viareggio e Pietrasanta, lottando alla pari, ma collezionando due sconfitte, riceve il Monsummano, altra compagine forte e quotata, contro cui sarà necessaria una prestazione sopra le righe per fare punti. Per i biancorossi il compito è arduo, oltre che per la caratura dell’avversario, anche perché si tratta della terza partita in otto giorni: una gran fatica per i garfagnini che hanno in corsa e grinta le loro doti migliori.

Compagnone recupera alcuni acciaccati, ma sarà costretto a cambiare schieramento; rimangono, infatti, da valutare condizione fisica e mentale dell’intero gruppo, anche se la probabile formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista nelle ultime esibizioni. "Dobbiamo essere più concreti, più cinici in zona gol – predica l’allenatore – , perché, in un campionato così difficile, ti capitano poche occasioni e queste vanno sfruttate". Il trainer cercherà le soluzioni giuste in avanti, oltre ad un assetto tattico molto attento, per concedere poco ai pistoiesi.

Flav. Berl.