Promozione. Poker Cervia al Civitella, mentre il Classe cala il tris. Colpo Sparta con lo Spiv

Nella vetrina della terza giornata di ritorno del campionato di Promozione ci va di diritto il Cervia United, capace di espugnare 4-2 il campo di Civitella. Per conquistare la decima vittoria stagionale, i gialloblù non hanno scelto la strada più semplice. Sotto di un gol all’intervallo, la formazione di mister Montanari ha piazzato l’uno-due nella prima parte della ripresa, grazie a Pari (12’) e Tisselli (20’). Quando il match sembrava in discesa, è arrivato il pareggio. A questo punto è salito in cattedra il bomber Pasolini (foto), che ha immediatamente riportato in vantaggio la propria squadra (32’), completando l’opera allo scadere (90’), diventando il capocannoniere del girone D con 14 reti. Con questo successo il Cervia sale al 5° posto a quota 35.

Degno di nota è anche il 3-0 casalingo con cui il Classe ha regolato il Verucchio. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa, per la formazione di mister Cristian Polidori, sono andati a segno Ragazzini (10’) e due volte Furfari (al 32’ su rigore e al 46’). Il terzo risultato utile consecutivo, ha permesso ai biancorossi di salire a quota 32, conservando il 6° posto solitario.

La sorpresa di giornata è arrivata dal derby di San Pietro in Vincoli dove lo Sparta Castelbolognese ha fatto bottino pieno, vincendo 3-1. Il colpo corsaro è maturato nella ripresa. A spostare l’inerzia del match ci ha pensato il bomber dei castellani Placci con due reti ravvicinate (4’ e 15’). A riaprire la contesa per lo Spiv ci ha pensato Montemaggi poco dopo la mezzora (33’). Ma, nel momento di maggior pressing dei padroni di casa, è arrivato il tris ospite firmato da Conti (39’). Con questo blitz lo Sparta – alla terza vittorie esterna nelle ultime 4 trasferte – è salito a quota 23, scavalcando Stella e Savignanese, e abbandonando la zona playout, che ora dista 3 lunghezze. Per lo Spiv invece – che è rimasto al 9° posto con 26 punti – è stata una occasione persa per tornare ad una vittoria che manca da 5 turni e per allontanarsi dalla zona calda.

In coda, è da applausi la sfrontatezza con cui la Frugesport, ultima della classe, ha affrontato e messo alle corde la capolista Misano. Passati in vantaggio con Naldi al 43 del 1° tempo, i massesi hanno tenuto fino al 4’ della ripresa, al gol del pareggio di Manfroni. Il sogno di strappare un punto alla reginetta del girone D, si è infranto al 27’, quando Maltoni ha siglato il gol partita.