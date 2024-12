Promozione, Prima e Seconda categoria. Giornata ricca di derby. Riccò sfida il Brugnato

Giornata all’insegna dei derby in Promozione, con tre match tutti da seguire: Follo-Canaletto, Forza e Coraggio-Levanto e Tarros Sarzanese-Don Bosco. In Prima categoria la gara più interessante è il derby della Valdivara tra Riccò e Brugnato. Sulla panchina della Bolanese esordio del nuo allenatore Luca Ravecca, ex Castelnovese, che guiderà la squadra al ‘Bertolotti’ con la Cogornese. In Seconda categoria spiccano le sfide d’alta classifica del ’Falconara’ tra il Lerici ed una delle due capoliste il Calcio Popolare Spezia e di Levanto tra il Monterosso e l’altra leader il Ceparana.

PROMOZIONE

Follo-Canaletto Sepor (Follo 15 15 arbitro Esposito di Spezia), Forza e Coraggio-Levanto (Tanca 15 arbitro Carida di Genova), Tarros Sarzanese-Don Bosco (Luperi Sarzana 15 Ugolini di Spezia), Beverino-Busalla (Colombo Beverino 15 arbitro Minniti di Genova) Magra Azzurri-Panchina Chiavari (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Fraticelli di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Amegliese Iron Fox-Riomaior (La Ferrara Ameglia 10.30 Selmi di Chiavari), Bolanese-Cogornese (Bertolotti Bolano 15 Chiapolino di Chiavari), Cadimare-Romito Magra (Pieroni Pieve 11 Bruzzone di Genova), Castelnovese-Lavagna (Castelnuovo Magra 10.30 Bartolotta di Genova), Marolacquasanta-Atletico Casarza Ligure (Tanca 11 Hamouda della Spezia), Riccò Le Rondini-Brugnato (Cevasco San Benedetto 14.30 Bonino di Chiavari), Santerenzina-Segesta (Falconara San Terenzo 15 Lenzi della Spezia).

SECONDA CATEGORIA

Lerici-Calcio Popolare Spezia (Falconara San Terenzo 17 Guidi di Spezia), Polisportiva Monterosso-Ceparana (Raso Scaramuccia Levanto 15 Garbusi di Spezia), Rebocco-Bolanese B (Tanca 17 Peri di Chiavari), San Lazzaro Lunense-Speziasportale (Cristoni San Lazzaro 10.30 Mosticchio di Spezia), Vezzano-Magra Azzurri under 21 (Bottagna 10.30 Coccoluto di Spezia).