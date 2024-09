Promozione, Prima e Seconda categoria. Il Pietrasanta va dalla capolista, Forte a Margine

Tutti in campo oggi alle 15.30 nei campionati di Promozione (dove si è giunti alla 4ª giornata), di Prima e Seconda categoria (dove invece siamo alla 3ª).

Promozione. Il Pietrasanta è in cerca di immediato riscatto dopo la sconfitta 2-0 patita col San Giuliano. L’allenatore Giuseppe Della Bona ha tutti a disposizione eccezion fatta per l’attaccante Alessandro Remedi (già ripartito con la Nazionale di beach soccer). Il match è tosto, sul campo della solitaria capolista (a punteggio pieno) Cubino. A Firenze arbitrerà Boeddu di Prato. Probabile formazione (3-5-2): Citti; Da Prato, S. Ceciarini, Terigi; Cosentino (2005), Aquilante, Biagini, Mattiello, Della Pina; Szabo, Bruzzi.

Fuori casa c’è anche il Forte dei Marmi che va a Margine Coperta contro il Montecatini dove dirige Poggianti di Livorno. Assente fra gli squali Tedeschi (che ieri si è sposato: auguri!), Non al meglio i difensori Francesco Sodini e Cardillo. Può rientrare Papi. E dalla squalifica torna Rodriguez. Maggi entrerà a gara in corso. Probabile formazione (4-2-3-1): Ceragioli; Gentile (2005), Credendino, Rocchiccioli, Arcidiacono (2007); Papi, Lossi; N. Sodini, Scaranna, Alberti; Rodriguez.

Prima categoria. La Torrelaghese riceve l’Unione Tempio Chiazzano al “Martini“ al Campo d’Aviazione a Viareggio (arbitra De Vincenti di Carrara). Riccardo Belluomini non ha Carmazzi e Moretti. In dubbio il difensore mancino Martinelli (se non ce la fa sono pronti Chelotti o Nelli). Ballottaggi anche a metà campo: Barozzi/Lombardi e Petrucci/Pezzini. Nel Capezzano che fa visita al Montecarlo (dirige Girolami di Pontedera) tutti a disposizione di Riccardo Coli che deve sciogliere un paio di dubbi fra centrocampo e attacco.

Seconda categoria. Dopo il derby di Coppa che in settimana ha sorriso agli orange collinari oggi ci sono Corsanico-Dallas Romagnano a “Le Colline“ (fischia Anna De Rosa di Livorno) ed il big-match Migliarino Vecchiano-Massarosa (Sow di Pistoia) con Mauritanio Misuri che aspetta i primi gol di Fabio Pugliese.