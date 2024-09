Promozione, prima giornata di campionato. Canaletto parte a razzo, Levanto battuto

Nel primo atto del campionato di Promozione Ligure parte alla grande solamente il Canaletto nel derby contro il Levanto. Pareggiano il Don Bosco, il Forza Coraggio e il Magra Azzurri, che si sono ritrovati l’uno contro l’altro. Stop, invece, per il Follo, il Beverino e la Tarros Sarzanese. Levanto-Canaletto 0-2

Reti: 48’, 89’ rig. Pedaci.

Il Canaletto si impone contro il Levanto grazie alla doppietta di Pedaci. Il primo gol nasce da un azione di Menacho. Al 60’ rovesciata di Padi, Mazzini salva in angolo. Al 74’ Villa colpisce la traversa. Al 89’ arriva il raddoppio dei canarini dal dischetto.

Don Bosco Spezia-Rapallo 1-1 Reti: 10’ Gallo (R), 39’ Morettini (DB).

Parte meglio il Rapallo con Gallo che approfitta di uno svarione avversario e fredda Stano. Al 39’ Morettini ristabilisce la parità con una punizione laterale diretta in porta. Pochi minuti dopo il portiere locale salva il risultato su una punizione dal limite di Placido. Altrettanto fa Barre sulla conclusione da fuori di Morettini. Gli ospiti dal 44’ giocano in dieci dopo l’espulsione di Costa.

San Desiderio-Follo 1-0

Rete: 4’ Casella. Al 4’ Casella sfrutta un’incomprensione difensiva del Follo, entra in area e non lascia scampo a Benedini. All’80’ tra gli ospiti viene espulso Raimondi per somma di ammonizioni.

Caperanese-Beverino 2-1

Reti: 26’ Cupini (B), 37’ Lupo (C), 46’ Sambuceti (C).

Sconfitta di misura per il Beverino andato in vantaggio al 26’ con Cupini

Forza e Coraggio-Magra Azzurri 0-0

Ontario salva il risultato in più occasioni. Non sono mancate le reazioni dei padroni di casa per l’espulsione dalla panchina di Arena dopo le proteste per un fallo fischiato a Lissoufi ormai lanciato a rete.

Sammargheritese-Tarros Sarzanese 4-0

Reti: 8’ Di Lisi, 12’ Canovi, 24’ Massaro, 84’ Mortola.

Buon inizio di gara dei padroni di casa che all’8’ con un tiro diagonale di Guarrella impegnano seriamente Di Nubila. Sulla respinta Di Lisi insacca di testa. Al 12’ Canovi da fuori area fa partire un bolide di sinistro che si insacca sul secondo palo. Al 24’ Massaro di testa fa il 3-0. 84’ capitano Mortola di testa cala il poker

Ilaria Gallione

Nelle foto (di Alexia Frascatore) due momenti del match Forza e Coraggio-Magra Azzurri